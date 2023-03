Fermierii bulgari blochează drumuri: Cer interzicerea importurilor de grâu din Ucraina

bulgari au organizat luni proteste pentru a solicita oprirea importurilor de .

Protestatarii au manifestat în trei regiuni bulgare unde au afirmat pentru postul de radio public BNT că grâul produs în Bulgaria nu poate concura pe piaţa internă a acestei ţări cu cel importat din Ucraina, care este cu circa 30% mai ieftin – relatează agenţia DPA.

Pentru a susţine economia ucraineană în contextul războiului cu Rusia, UE a suspendat anul trecut taxele vamale importurilor din Ucraina

„Piaţa (grâului) s-a prăbuşit, depozitele sunt pline”, a avertizat coordonatorul protestelor agricultorilor din Bulgaria, Dimitar Dimoitrov, probleme similare fiind generate și de importul de seminţe de floarea soarelui ieftine din Ucraina.

Ș în Polonia, agricultorii au blocat la începutul lunii trecute circulaţia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta faţă de intrarea în ţară a cerealelor ucrainene de „slabă calitate” care le provoacă prăbuşirea preţurilor.

Protestele din nordul Bulgariei sunt aşteptate să continue pe termen nelimitat

Fermierii au blocat cu tractoare şi combine o şosea care este o cale importantă pentru transportul mărfurilor între oraşul Ruse şi interiorul Bulgariei iar producătorii de cereale din regiunea estică Burgas au anunţat că sunt pregătiţi să se alăture protestelor.

Comisia Europeană a propus, la sfârşitul lunii februarie, prelungirea cu un an a suspendării taxelor la import, a contingentelor şi a măsurilor de apărare comercială (cunoscute sub denumirea de „măsuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene către Uniunea Europeană ceea ce va permite, la iniţiativa unui stat membru al UE sau a Comisiei, reintroducerea taxelor vamale pentru un produs ucrainean dacă importul acestuia are un efect advers asupra pieţei europene a produselor similare sau direct concurenţiale.