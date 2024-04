Flacăra olimpică a fost aprinsă în Grecia, într-un ritual încărcat de tradiție. Torța și-a început îndelungata călătorie spre Paris, gazda Jocurilor Olimpice din 2024 (VIDEO)

Flacăra sacră a Jocurilor Olimpice de la Paris a fost aprinsă, marți, în Archaia Olympia, sanctuarul în care a luat naștere competiția, și și-a început drumul spre capitala Franței, relatează .

Rolul marii preotese a fost interpretat de actrița elenă Mary Mina, care a aprins torța folosind o flacără de rezervă, și nu oglinda parabolică, întrucât cerul era înnorat.

It is on the way to the Opening Ceremony on 26 July in Paris. Safe travels.

Astfel, flacăra olimpică și-a început călătoria spre Franța, călătorie care va culmina cu .

La ritualul din micuța localitate a Peloponezului elen au asistat sute de demnitari și spectatori. Archaia Olympia este locul în care au luat naștere Jocurile Olimpice, în 776 înainte de Hristos, și în care este organizată ceremonia aprinderii o dată la doi ani, pentru edițiile de vară și cele de iarnă.

🔥 The Olympic flame for has been lit in Ancient Olympia, Greece! The torch is now ready to journey across the world, spreading the spirit of the games. 🏅 |

— Kumaon Jagran (@KumaonJagran)