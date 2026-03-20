Focar de hepatita A a fost confirmat în regiunea Campania din Italia, unde autoritățile au raportat 133 de cazuri apărute într-un interval scurt de timp.

Ce riscuri există odată apărut acest focar de hepatita A

Hepatita A este considerată o afecțiune care se vindecă de la sine în majoritatea situațiilor, fără să pună viața în pericol. Totuși, numărul mare de îmbolnăviri concentrate în orașul Napoli a atras atenția sistemului de sănătate, deoarece indică un focar local activ. Deși rata de deces este foarte scăzută, monitorizarea este necesară pentru a preveni extinderea virusului.

Directorul Școlii de Specializare în Igienă din Milano a oferit detalii despre cauzele acestei afecțiuni.

„Este aproape întotdeauna o afecțiune autolimitantă, se vindecă de la sine, iar rata mortalității este foarte scăzută.”, a declarat Fabrizio Pregliasco pentru Adnkronos.

Cauzele care au dus la acest focar

Experții consideră că lipsa controalelor stricte în sectorul alimentar și comportamentele riscante ale consumatorilor sunt factorii principali ai acestui . Crustaceele crude rămân cel mai mare pericol, iar autoritățile cer din partea cetățenilor și a furnizorilor de hrană mai multă atenție.

Expertul Fabrizio Pregliasco a explicat motivele care au dus la creșterea numărului de cazuri în Napoli.

„Hepatita A nu este o boală gravă în majoritatea cazurilor, ci o problemă care decurge din deficiențe evitabile: controale insuficiente și comportamente riscante, în special în sectorul alimentar. Crustaceele crude continuă să fie unul dintre principalii vinovați. Mesajul este simplu: nu este nevoie de alarmism, avem nevoie de responsabilitate. Mai multe controale în lanțul de aprovizionare, mai multă atenție din partea cetățenilor. Pentru că these focare nu sunt inevitabile: ele pot fi prevenite. Situația este sub control, dar ar fi o greșeală să lăsăm garda jos.”, a declarat Fabrizio Pregliasco pentru Adnkronos.

Măsurile de precauție necesare pentru persoanele vulnerabile

Deși riscul general este scăzut, persoanele în vârstă sau cele cu afecțiuni hepatice preexistente trebuie să fie extrem de atente în această perioadă. Sistemul de sănătate monitorizează evoluția focarului epidemic pentru a asigura populația și a limita noile cazuri de infectare, scrie .

„În Italia, numărul cazurilor a crescut în ultimii ani. În Campania se vorbește despre o creștere recentă, cu o atenție specială asupra orașului Napoli, deci nu este un eveniment izolat, dar nici nu este scăpat de sub control. Sistemul de sănătate trebuie să monitorizeze situația (focar epidemic). Pentru cetățeanul obișnuit, riscul este scăzut dacă se iau măsuri de precauție. Pentru persoanele expuse riscului (persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni hepatice), însă, este necesară o atenție sporită”, a declarat Fabrizio Pregliasco pentru Adnkronos.