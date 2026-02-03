O vacanță aniversară la Roma s-a transformat rapid într-o experiență dezamăgitoare. O turistă portugheză care își dorea să respecte un obicei celebru a avut parte de o surpriză neplăcută. Ajunsă în fața faimoasei , a descoperit că trebuie să plătească pentru a arunca moneda norocoasă. Gestul simbolic, care ar fi trebuit să-i aducă bucurie, însă a venit la pachet cu o taxă neașteptată.

De ce taxa de acces creează controverse

Înainte să se poată apropia de celebra Fontana di Trevi, turista a fost obligată să achite o taxă de acces de 2 euro. Suma este echivalentă cu prețul unei cafele. Măsura a fost aplicată în sfârșit de autoritățile din Roma, după ani întregi de dezbateri. Aceasta este valabilă între 11:30 și 22:00 în timpul săptămânii și între 9:00 și 22:00 în weekend.

Deși unii vizitatori spun că suma este nesemnificativă și că protejarea patrimoniului contează mai mult decât banii, alții consideră că experiența își pierde farmecul. „Cel mai important lucru este să păstrăm istoria”, a spus turista, informează .

Doar în 2025, peste au trecut pragul faimoasei fântâni. Este o cifră care explică presiunea uriașă asupra unuia dintre cele mai vizitate simboluri ale Romei.

Cine plătește și cine intră gratuit

Taxa este percepută doar turiștilor care aleg să coboare treptele până la bazinul de la Fontana di Trevi. Odată ajunși acolo, vizitatorii pot sta cât timp își doresc. Unii aruncă moneda peste umăr, în timp ce alții profită de moment pentru câteva selfie-uri.

Zona este strict supravegheată, iar mâncatul, băutul și fumatul sunt complet interzise. Localnicii scapă de plată, la fel persoanele cu dizabilități și copiii sub șase ani.

Autoritățile estimează că noua taxă va aduce anual aproximativ 6,5 milioane de euro. Banii vor fi direcționați către restaurarea fântânii și conservarea altor monumente istorice ale capitalei italiene. Este o încercare clară de a echilibra turismul de masă cu protejarea patrimoniului.

Ce spun turiștii despre taxa de acces

Noua taxă de acces a reaprins controversele în jurul celebrei Fontana di Trevi. Alessandro Onorato, responsabilul pentru turism al , susține că măsura este „o revoluție sănătoasă”. El a explicat că, până de curând, zona devenise sufocată de mulțimi, iar situațiile scăpau uneori de sub control, unii turiști ajungând chiar să intre în apă.

Chiar din prima zi de aplicare a taxei, cei mai mulți vizitatori au acceptat plata fără obiecții, fie cash, fie prin terminale contactless. Biletele au putut fi achiziționate inclusiv online. Cu toate acestea, au apărut rapid și voci critice, iar unii vizitatori spun că un monument de o asemenea importanță ar trebui să fie accesibil gratuit tuturor.

Irma Pavitashvili, turistă din Georgia, a declarat: „Nu este deloc un lucru bun”. De aceeași părere a fost și Alma Peterson, vizitatoare din SUA, care a spus: „Nu este corect să taxezi oamenii. Este istorie, ar trebui să fie gratuit.”