Forțele de Apărare ale Israelului susțin că au cucerit fortăreața Hamas din Jabaliya și au ucis 50 de teroriști. Printre victime, și comandantul de vârf al grupării. Ce au găsit militarii în acel loc (VIDEO)

UPDATE 20:35: Forțele de Apărare ale Israelului spun că l-au ucis pe comandantul Batalionului Central Jabaliya al Hamas, Ibrahim Biari, într-un atac aerian în Fâșia Gaza, cu puțin timp în urmă.

Armata a spus că în urma bombardamentelor a fost ucis Biari și alți câțiva teroriști, și a provocat prăbușirea tunelurilor teroriste subterane, doborând mai multe clădiri din apropiere.

IDF susține că atacul aerian de la Jabaliya a făcut parte dintr-un „atac la scară largă” asupra agenților Hamas și a infrastructurii aparținând Batalionului Central Jabaliya al grupării teroriste.

Știrea inițială

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că trupele terestre au preluat controlul asupra unei „fortărețe militare” ale Hamas din partea de nord a Fâșiei Gaza și au ucis aproximativ 50 de teroriști în timpul operațiunilor de marți, potrivit publicației .

IDF susțin că forțele de infanterie și tancurile, conduse de Brigada Givati, au confiscat complexul din vestul Jabaliya, care este folosit de Batalionul Jabaliya al Hamas.

Complexul include tuneluri și poziții de lansare de rachete, precum și locuri de depozitare a armelor, spun IDF.

IDF susțin că trupele sale s-au ciocnit cu Hamas în complex, ucigând „numeroși” teroriști, iar Forțele Aeriene au lovit locuri și alte centre operative din zonă.

După ce au pus stăpânire pe acel loc, trupele au localizat și, ulterior, au distrus intrările în tuneluri și armele.

Se pare că au mai fost obținute și alte informații secrete, în acel complex, după această operațiune.

Potrivit IDF, aproximativ 50 de teroriști Hamas au fost uciși de forțele israeliene în Fâșia Gaza, marți.

