Forțele militare rusesți continuă cu atacuri în Harkov, Kiev și Mariupol. Soldații ucraineni resping termenul forțelor ruse de a se preda și continuă să-și apere orașul

Volodimir Zelenski a vorbit cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, despre stabilitatea financiară a Ucrainei şi reconstrucţia ţării după război, potrivit Reuters.

„Am discutat cu directorul general al FMI, Georgieva, problema asigurării stabilităţii financiare a Ucrainei şi pregătirile pentru reconstrucţia de după război. Avem planuri clare deocamdată, precum şi o viziune asupra perspectivelor. Sunt sigur că cooperarea dintre FMI şi Ucraina va continua să fie fructuoasă”, a transmis preşedintele Zelenski într-o postare pe .

Discussed with IMF Managing Director the issue of ensuring Ukraine’s financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful.

