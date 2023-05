Forțele ucrainene au publicat imagini cum au atacat cu drone marine o navă militară rusească. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Marea Neagră (VIDEO)

Noi imagini publicate de forțele ucrainene arată cum o nava rusească de recunoaştere „Ivan Khurs” pare să fi fost lovită de o navă de suprafaţă fără pilot în Marea Neagră.

Se pare că noul material video contrazice afirmaţiile Moscovei, care a susţinut că a reuşit să dejoace atacul ucrainean.

Anton Gerascenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, a publicat pe Twitter un videoclip în care nava rusească de recunoaștere „Ivan Hurs”, care se afla în misiune în zona economică exclusivă a Republicii Turcia, este bombardată de trupele ucrainene, iar din cele trei drone una pare să-și atingă ținta, notează .

I posted yesterday about a Russian Black Sea Fleet ship Ivan Khurs that was attacked by unmanned drones.

Russia claimed „the ship continues to carry out its functions” without mentioning its state.

It seems the third drone did manage to damage the ship?

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)