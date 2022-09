Forţele ucrainene au trecut râul Oskil, în nord-estul regiunii Harkov, şi acum controlează ambele maluri ale râului

Forţele ucrainene preiau controlul unui râu din apropiere de Harkov după retragerea ruşilor. Ele au trecut râul Oskil, în nord-estul regiunii Harkov. Astfel, în controlul lor se află ambele maluri ale râului, a afirmat armatat țării, potrivit CNN.

„Forţele Armate ale Ucrainei au trecut râul Oskil. De ieri, Ucraina controlează şi malul stâng”, a anunţat, pe Telegram, Centrul pentru Comunicări Strategice al Ucrainei.

Centrul a postat şi un video care înfăşişează un pod de pontoane peste râu şi un vehicul militar care traversează.

Footage of the crossing of the Oskil River by the Armed Forces of Ukraine in Kharkiv region.

This means that we now also control the left bank, where the Russians positions were recently located.

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)