Acasa » Externe » „România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu

„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu

Ana Maria
05 mart. 2026, 18:17
România a fost deja ţinta armelor iranienilor. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce spun oficialii israelieni că Iranul este o amenințare pentru mai multe state
  2. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu, potrivit unui fost oficial israelian
  3. Cum ar fi fost afectată România de armele Iranului

Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea continua încă o perioadă, potrivit unui fost oficial israelian. Eylon Levy, fost purtător de cuvânt al Guvernului israelian, a declarat joi, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că ofensiva împotriva Iranului ar putea dura câteva săptămâni, până când vor fi eliminate capacitățile militare ale regimului de la Teheran.

Oficialul a atras atenția că amenințarea iraniană nu se limitează doar la Orientul Mijlociu. În opinia sa, România a fost deja ţinta armelor iranienilor, prin intermediul dronelor folosite de Rusia în războiul din Ucraina.

De ce spun oficialii israelieni că Iranul este o amenințare pentru mai multe state

Potrivit lui Eylon Levy, regimul de la Teheran reprezintă un pericol pentru statele aflate în raza de acțiune a armelor sale.

Regimul iranian reprezintă o ameninţare clară şi violentă la adresa tuturor ţărilor unde pot ajunge armele lor. Ei trag fără deosebire, încercând să omoare cât mai mulţi oameni. Trebuie să ne asigurăm că Iranul nu-şi mai ameninţă vecinii. Imaginaţă-vă ce ameninţare ar fi la adresa Europei dacă ar avea 8.000 de rachete balistice, după cum planifica.”

El a explicat că operațiunile militare actuale au ca obiectiv neutralizarea infrastructurii militare a Iranului, inclusiv a programului nuclear și a arsenalului de rachete.

„Israel şi SUA au obiective, sunt hotărâte să distrugă capacitatea regimului iranian de a continua războiul de agresiune contra vecinilor. Asta înseamnă să distrugă rachetele balistice, programul nuclear. Coaliţia funcţionează foarte repede. În ultimele zile, numărul de rachete a scăzut în Orientul Mijlociu, datorită faptului că această coaliţie israeliano-americană atacă lansatoarele de rachete”, a afirmat Eylon Levy, potrivit Antena 3 CNN.

Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu, potrivit unui fost oficial israelian

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului israelian estimează că operațiunile militare nu vor fi de scurtă durată, dar niciun conflict prelungit pe termen foarte lung.

„Cred că e vorba de un număr de săptămâni, probabil, ca să ne asigurăm că regimului de la Teheran i se iau aceste capacităţi ofensive”, a mai spus acesta.

Potrivit analizei sale, scopul principal este eliminarea capacităților de atac ale Iranului, astfel încât regimul să nu mai poată amenința statele din regiune sau aliații occidentali.

Cum ar fi fost afectată România de armele Iranului

În intervenția sa, Levy a menționat și situația României, despre care spune că a fost deja expusă indirect armelor produse în Iran.

România a fost deja ţinta armelor iranienilor. Rusia a trimis drone produse în Iran, care au încălcat spaţiul aerian românesc. Iranul este o ameninţare pentru că este un furnizor al Rusiei, care poartă un război de agresiune. Regimul iranian ia drept ţintă toate ţările din regiune, chiar şi Cipru”, a explicat fostul purtător de cuvânt al Guvernului israelian.

Dronele de fabricație iraniană au fost folosite în mod repetat de Rusia în conflictul din Ucraina, unele incidente implicând inclusiv apropierea sau încălcarea spațiului aerian al unor state din NATO, cum ar fi cazul țării noastre.

