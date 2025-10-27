B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”

Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”

Selen Osmanoglu
27 oct. 2025, 10:29
Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. „Mi-e frică”
  2. „Rusia ne va bate la ușă”
  3. Summit anulat și sancțiuni împotriva Rusiei

Boiko Borisov, fostul premier al Bulgariei, mărturisește că îi este frică „de războiul care se apropie”. El crede că cel mai rău scenariu se apropie „dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta”.

„Mi-e frică”

Fostul premier bulgar a cerut autorităților să protejeze obiectivele strategice, în contextul în care există un risc de activități de sabotaj.

„Mi-e frică de războiul care se apropie”, a declarat Boiko Borisov, în cadrul Academiei Regionale de Tineret – GERB, conform Adevărul. El a mai spus că situația „s-a agravat”.

„Războiul bate la ușa noastră”, a avertizat el. „Nu mi-e frică nici de Radev (n.r Rumen Radev, președintele Bulgariei), nici de Peevski (n.r. Delian Peevski, deputat bulgar, lider al DPS), nici de vreun infractor”, a subliniat fostul premier.

„Rusia ne va bate la ușă”

„Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă. Sper din tot sufletul ca acești oameni maturi să-și vină în fire și ca omenirea să nu fie pusă în pericol”, a adăugat Borisov

Borisov a mai precizat că sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil se referă la sistemul de plăți din benzinării, nu la rafinăria în sine.

El speră ca guvernul să clarifice rapid acest lucru partenerilor săi și că se va găsi o soluție.

Summit anulat și sancțiuni împotriva Rusiei

Declarațiile fostului premier vin în contextul în care, săptămâna trecută, președintele Donald Trump a anunțat sancțiuni asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil, precum și asupra sucursalelor acestora.

Mai mult, sancțiunile au fost anunțate după ce summitul Trump-Putin, care trebuia să aibă la loc la Budapesta, a fost anulat. Liderul american a mărturisit că nu consideră că este un moment potrivit pentru o astfel de întâlnire.

El a spus clar jurnaliștilor, la Doha, că nu vrea să se întâlnească cu Putin dacă nu consideră că un acord de pace cu Ucraina ar putea exista: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”, a spus Trump, conform Agerpres.

Tags:
Citește și...
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Externe
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
Externe
Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Externe
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Externe
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Externe
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Revoltă în Slovenia, după ce un bărbat agresat de un grup de romi a murit. Doi miniștri au demisionat
Externe
Revoltă în Slovenia, după ce un bărbat agresat de un grup de romi a murit. Doi miniștri au demisionat
„Asta nu e viață, e ridicol!”. Drama unui influencer după 3 săptămâni de muncă la birou (VIDEO)
Externe
„Asta nu e viață, e ridicol!”. Drama unui influencer după 3 săptămâni de muncă la birou (VIDEO)
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul
Externe
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului de la Luvru
Externe
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului de la Luvru
Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”
Externe
Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”
Ultima oră
12:47 - Cum te ajută dovleacul dacă ai diabet? Iată explicațiile Mihaelei Bilic
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind