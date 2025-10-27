Boiko Borisov, fostul premier al Bulgariei, mărturisește că îi este frică „de războiul care se apropie”. El crede că cel mai rău scenariu se apropie „dacă nu are loc o dezescaladare între și luna aceasta”.

„Mi-e frică”

Fostul premier bulgar a cerut autorităților să protejeze obiectivele strategice, în contextul în care există un risc de activități de sabotaj.

„Mi-e frică de războiul care se apropie”, a declarat Boiko Borisov, în cadrul Academiei Regionale de Tineret – GERB, conform Adevărul. El a mai spus că situația „s-a agravat”.

„Războiul bate la ușa noastră”, a avertizat el. „Nu mi-e frică nici de Radev (n.r Rumen Radev, președintele Bulgariei), nici de Peevski (n.r. Delian Peevski, deputat bulgar, lider al DPS), nici de vreun infractor”, a subliniat fostul premier.

„Rusia ne va bate la ușă”

„Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă. Sper din tot sufletul ca acești oameni maturi să-și vină în fire și ca omenirea să nu fie pusă în pericol”, a adăugat Borisov

Borisov a mai precizat că sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil se referă la sistemul de plăți din benzinării, nu la rafinăria în sine.

El speră ca guvernul să clarifice rapid acest lucru partenerilor săi și că se va găsi o soluție.

Summit anulat și sancțiuni împotriva Rusiei

Declarațiile fostului premier vin în contextul în care, săptămâna trecută, președintele Donald Trump a anunțat sancțiuni asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil, precum și asupra sucursalelor acestora.

Mai mult, sancțiunile au fost anunțate după ce summitul Trump-Putin, care trebuia să aibă la loc la Budapesta, a fost anulat. Liderul american a mărturisit că nu consideră că este un moment potrivit pentru o astfel de întâlnire.

El a spus clar jurnaliștilor, la Doha, că nu vrea să se întâlnească cu Putin dacă nu consideră că un acord de pace cu Ucraina ar putea exista: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”, a spus Trump, conform Agerpres.