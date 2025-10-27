Rusia a denunțat duminică „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu , în vederea unei reglementări a conflictului în .

Ce a transmis Rusia

Kirill Dmitriev este emisarul Kremlinului pe probleme economice. Acesta desfășoară de vineri o suită de întâlniri cu responsabili ai guvernului american la Washington, conform Agerpres.

„Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite”, a declarat într-un mesaj video Kirill Dmitriev.

„O reglementare pașnică”

„Noi suntem dispuși la un dialog constructiv și la o comunicare clară a poziției Rusiei în mai multe chestiuni”, a mai subliniat Dmitriev.

„Rusia dorește o reglementare pașnică” în Ucraina, a spus emisarul. El a adăugat că „respectarea” intereselor ruse și „eradicarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene” ar trebui să servească drept bază pentru „soluții juste”.

Ce spune Lavrov

Pe de altă parte, ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat că Washingtonul nu a propus „nicio nouă reuniune sau conversație” între șefii celor două diplomații după discuția lor telefonică de luni.

„Și nu am abordat subiectul de atunci întrucât întreaga inițiativă revenea Statelor Unite. Noi am fi pregătiți să avansăm dacă americanii s-ar simți confortabil cu ei înșiși”, a spus Lavrov.

Summitul Trump-Putin

Lavrov a fost întrebat și despre summitul Trump-Putin care trebuia să aibă loc la Budapesta, însă a fost amânat de liderul american. El a spus că nu crede că este momentul potrivit pentru o astfel de întâlnire.

„Aceasta depinde de cei care au lansat procesul”, a spus Lavrov despre acest summit.

Cu toate că întâlnirea dintre cei doi lideri a fost amânată, Kirill Dmitriev s-a întâlnit vineri, sâmbătă și duminică cu responsabili ai guvernului american, precum și, potrivit lui, cu „reprezentanți ai comunității americane care doresc un dialog pozitiv cu Rusia”, printre care se remarcă Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din partea statului Florida.

Aceasta va organiza o reuniune între parlamentari americani și ruși pentru „încurajarea unui dialog parlamentar”, a transmis Dmitriev.