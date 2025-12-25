Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a ținut să se refere la unitatea în diversitate, în mesajul său de Crăciun. Numai uniți, avem puterea de a învinge răul, a transmis acesta. De precizat că discursul anual al regelui este scris de el și reprezintă una dintre rarele ocazii în care acesta nu se consultă cu guvernul.
„Prin marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului. (…)
Întâlnind oameni de diverse credințe, mi se pare extrem de încurajator să aud cât de multe avem în comun, o dorință comună de pace și un respect profund pentru tot ce înseamnă viață”, a declarat Charles.
Acesta a mai afirmat că oamenii „trebuie să prețuiască valorile compasiunii și reconcilierii”.
Regele a susținut discursul la Westminster Abbey, unde au fost încoronați monarhii britanici de la William Cuceritorul, în 1066, până în prezent. Cuvântarea sa a fost urmată de un cor ucrainean în costume tradiționale și de Corul Operei Regale din Londra. De altfel, regele de multe ori și-a arătat sprijinul pentru Ucraina și l-a primit de trei ori anul acesta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Amintind de spiritul generației celui de-al Doilea Război Mondial, care s-a unit pentru a face față provocărilor, Charles a lansat un îndemn puternic la unitate: „Cu trecerea anilor, tot mai puțini își mai amintesc de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul soldaților noștri, bărbați și femei, și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj etern pentru noi toți. Acestea sunt valorile care au modelat Commonwealth-ul. Cum se vorbește tot mai des despre diviziune, atât în țară, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată”.