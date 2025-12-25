Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a ținut să se refere la unitatea în diversitate, în mesajul său de Crăciun. Numai uniți, avem puterea de a învinge răul, a transmis acesta. De precizat că discursul anual al regelui este scris de el și reprezintă una dintre rarele ocazii în care acesta nu se consultă cu guvernul.

Regele Charles, mesaj emoționant de Crăciun

„Prin marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului. (…)

Întâlnind oameni de diverse credințe, mi se pare extrem de încurajator să aud cât de multe avem în comun, o dorință comună de pace și un respect profund pentru tot ce înseamnă viață”, a declarat Charles.

Acesta a mai afirmat că oamenii „trebuie să prețuiască valorile compasiunii și reconcilierii”.

Regele a susținut discursul la Westminster Abbey, unde au fost încoronați monarhii britanici de la William Cuceritorul, în 1066, până în prezent. Cuvântarea sa a fost urmată de un cor ucrainean în costume tradiționale și de Corul Operei Regale din Londra. De altfel, regele de multe ori și-a arătat sprijinul pentru Ucraina și de trei ori anul acesta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Regele Charles, mesaj despre unitate

Amintind de spiritul generației celui de-al Doilea Război Mondial, care s-a unit pentru a face față provocărilor, Charles a lansat un îndemn puternic la unitate: „Cu trecerea anilor, tot mai puțini își mai amintesc de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul soldaților noștri, bărbați și femei, și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj etern pentru noi toți. Acestea sunt valorile care au modelat Commonwealth-ul. Cum se vorbește tot mai des despre diviziune, atât în țară, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată”.