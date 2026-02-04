B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fostul soț al lui Jill Biden e acuzat că și-a omorât nevasta. Bill Stevenson a fost arestat

Fostul soț al lui Jill Biden e acuzat că și-a omorât nevasta. Bill Stevenson a fost arestat

Traian Avarvarei
04 feb. 2026, 09:58
Fostul soț al lui Jill Biden e acuzat că și-a omorât nevasta. Bill Stevenson a fost arestat
Joe și Jill Biden. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Gripas Yuri/ABACA
Cuprins
  1. Chiar Bill Stevenson a alertat autoritățile
  2. Căsnicia lui Jill Biden, fosta primă doamnă a SUA

Bill Stevenson (77 de ani), fostul soț al lui Jill Biden (74 de ani), a fost pus sub acuzare pentru crimă, după un incident casnic în care a murit actuala nevastă, Linda Stevenson (64 de ani), informează The Independent. Bărbatul a fost arestat.

Chiar Bill Stevenson a alertat autoritățile

Pe 28 decembrie, polițiștii au intervenit la casa lor din Oak Hill, Wilmington, Delaware, în urma unei sesizări privind un conflict. Ei au găsit-o pe Linda inconștientă în living și nu au reușit s-o salveze, fiind pronunțat decesul.

La momentul respectiv, TMZ scria că Bill Stevenson a fost cel care a apelat autoritățile și apoi a cooperat cu anchetatorii.

Însă după o lună de cercetări, el a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul 1. Stevenson a fost reținut de la aceeași adresă și acum e încarcerat pentru că nu a reușit să achite cauțiunea de 500.000 de dolari.

Căsnicia lui Jill Biden, fosta primă doamnă a SUA

Bill Stevenson s-a căsătorit cu Jill Jacobs în 1970, în timp ce aceasta studia la Brandywine Junior College. Ei au divorțat în 1975, iar doi ani mai târziu ea s-a măritat cu Joe Biden, pe atunci senator, devenind Jill Biden.

În 2022, biografa lui Jill, Julie Pace, a declarat pentru People că aceasta „avea anumite așteptări legate de cum trebuia să fie căsnicia, iar mariajul nu a fost la înălțimea așteptărilor ei”.

Bill Stevenson a spus că Jill l-a înșelat, dar un purtător de cuvânt al lui Biden a respins acuzația. Acesta a afirmat că fratele lui Jill, Frank, le-a făcut cunoștință celor doi, la o întâlnire după divorț.

Tags:
Citește și...
Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)
Externe
Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)
Reacția Melindei Gates după ce numele fostului soț, Bill Gates, a apărut în dosarele Epstein
Externe
Reacția Melindei Gates după ce numele fostului soț, Bill Gates, a apărut în dosarele Epstein
Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
Externe
Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor
Externe
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor
Caz cutremurător în Franța: Zece bărbați puși sub acuzare după ce au abuzat un copil de 5 ani. Tatăl minorului a fost complice
Externe
Caz cutremurător în Franța: Zece bărbați puși sub acuzare după ce au abuzat un copil de 5 ani. Tatăl minorului a fost complice
Apel la pace de la Washington, bombardamente la Kiev. Trump cere Rusiei să pună capăt războiului
Externe
Apel la pace de la Washington, bombardamente la Kiev. Trump cere Rusiei să pună capăt războiului
Grecia: 14 persoane au murit în largul insulei Chios după impactul dintre două ambarcațiuni. Printre victime se află și o femeie însărcinată
Externe
Grecia: 14 persoane au murit în largul insulei Chios după impactul dintre două ambarcațiuni. Printre victime se află și o femeie însărcinată
Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
Externe
Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
Externe
Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
Externe
Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
Ultima oră
12:03 - Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)
12:02 - Bolojan ia noi măsuri de austeritate. Nu mai crește taxe și impozite, dar taie programele pentru români. „Rabla” și „Casa Verde”, oprite de tot
11:58 - Cuba atinge punctul de îngheț pentru prima dată în peste 100 de ani. Cum a fost posibil un asemenea record într-o zonă tropicală
11:53 - Radu Vâlcan a plâns de unul singur în mașină: Momentul care l-a dărâmat pe soțul Adelei Popescu
11:28 - Răscoala de la Flămânzi. Varianta 2026. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
11:28 - Reacția Melindei Gates după ce numele fostului soț, Bill Gates, a apărut în dosarele Epstein
11:26 - Anca Dinicu, sinceră despre depresia postnatală. Cum vrea să-l învețe pe fiul ei să aleagă binele
11:23 - Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
11:16 - Produse suspecte de contrafacere descoperite în autocare la Giurgiu. Ce au găsit polițiștii de frontieră
10:47 - Creierul și viața online: cum afectează atenția, emoțiile și somnul? Iată ce spun specialiștii