Bill Stevenson (77 de ani), fostul soț al lui Jill Biden (74 de ani), a fost pus sub acuzare pentru crimă, după un incident casnic în care a murit actuala nevastă, Linda Stevenson (64 de ani), informează . Bărbatul a fost arestat.

Chiar Bill Stevenson a alertat autoritățile

Pe 28 decembrie, polițiștii au intervenit la casa lor din Oak Hill, Wilmington, Delaware, în urma unei sesizări privind un conflict. Ei au găsit-o pe Linda inconștientă în living și nu au reușit s-o salveze, fiind pronunțat decesul.

La momentul respectiv, TMZ scria că Bill Stevenson a fost cel care a apelat autoritățile și apoi a cooperat cu anchetatorii.

Însă după o lună de cercetări, el a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul 1. Stevenson a fost reținut de la aceeași adresă și acum e încarcerat pentru că nu a reușit să achite cauțiunea de 500.000 de dolari.

Căsnicia lui Jill Biden, fosta primă doamnă a SUA

Bill Stevenson s-a căsătorit cu Jill Jacobs în 1970, în timp ce aceasta studia la Brandywine Junior College. Ei au divorțat în 1975, iar doi ani mai târziu ea s-a măritat cu Joe Biden, pe atunci senator, devenind Jill Biden.

În 2022, biografa lui Jill, Julie Pace, a declarat pentru People că aceasta „avea anumite așteptări legate de cum trebuia să fie căsnicia, iar mariajul nu a fost la înălțimea așteptărilor ei”.

Bill Stevenson a spus că Jill l-a înșelat, dar un purtător de cuvânt al lui Biden a respins acuzația. Acesta a afirmat că fratele lui Jill, Frank, le-a făcut cunoștință celor doi, la o întâlnire după divorț.