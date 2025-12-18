Un caz șocant a zguduit sistemul medical francez, după ce Frédéric Péchier, un fost anestezist, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru otrăvirea pacienților săi.

Cum a otrăvit Frédéric Péchier 30 de oameni

Între 2008 și 2017, Péchier a fost responsabil pentru otrăvirea a 30 de pacienți, dintre care 12 au decedat. Victimele aveau între 4 şi 89 de ani.

Aceste evenimente au avut loc în două clinici private din Besançon, unde Péchier lucra ca medic anestezist. Procurorii au descris metodele sale ca fiind „o utilizare a medicinei pentru a ucide”.

Investigațiile au dezvăluit că Péchier a manipulat perfuziile pacienților, introducând substanțe periculoase care au dus la complicații medicale severe și, în cele din urmă, la decesul unora, scrie

Instanța a pronunțat o sentință de închisoare pe viață, cu o perioadă de executare de 22 de ani pentru Péchier, interzicându-i definitiv să mai practice medicina.

Procurorii l-au prezentat pe medicul de 53 de ani ca fiind „unul dintre cei mai mari criminali din istorie”, vinovat de „utilizarea medicinei pentru a ucide”. Obiectivul său: „Să afecteze psihologic” colegii medici cu care era în conflict şi „să-şi alimenteze setea de putere”.

În schimb, avocatul său, Randall Schwerdorffer, s-a declarat convins de nevinovăţia acestuia şi a cerut instanţei să-l achite din lipsă de dovezi incontestabile.

Om „distrus” sau criminal fără empatie

În timpul anchetei, Frédéric Péchier a negat totul inițial, apoi a spus că într-una dintre clinici era cineva rău intențional. Dar chiar și atunci a repetat că nu el e acea persoană.

Descris ca fiind un criminal în serie lipsit de empatie sau ca un „om distrus”, Péchier n-a fost afectat deloc de ce au spus rudele victimelor și a lăcrimat doar când a vorbit despre tentativa sa de sinucidere din 2021.

Avocatul, evident, l-a apărat: „Aşa e el, Frédéric mereu a fost stăpân pe sine, nu-i place să-şi arate emoţiile”.

Frédéric Péchier are la dispoziție 10 zile pentru a face apel.