Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili

Aproape una din cinci benzinării din Franţa se confrunta, marţi dimineaţa, cu lipsa unuia sau mai multor combustibili, după weekendul prelungit de Paşte.

Tot mai multe benzinării din Franța, fără carburanți

„Există aproximativ 18% dintre staţii în care cel puţin un combustibil nu este disponibil. Aceste dificultăţi se datorează problemelor logistice şi de transport.”, a explicat Maud Bregeon, purtător de cuvânt al Guvernului francez și ministru al Energiei.

Potrivit oficialului francez, cele mai multe benzinării care se confruntă cu lipsa carburanților aparțin gigantului petrolier TotalEnergies.

„83% dintre benzinăriile care se confruntă cu dificultăţi sunt staţii TotalEnergies. În rândul altor benzinării, procentul celor care au rămas fără cel puţin un tip de combustibil este de doar aproximativ 4%.”, precizează Maud Bregeon, citat de .

Iar una din cauze ar putea fi și decizia companiei de a plafona preţul benzinei la 1,99 euro pe litru şi al motorinei la 2,09 euro pe litru la cele 3.300 de staţii de alimentare din Franţa continentală, măsură care a fost adoptată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu şi urma să rămână în vigoare până marţi.

Aceste 3.300 de staţii reprezintă aproximativ o treime din totalul benzinăriilor din Franţa.

Dependența Franței de importuri

Franța este total dependentă de importurile de petrol și gaze naturale, 99% din consum fiind acoperit de țiței venit din străinătate. Și există pericolul ca rafinăriile franceze să nu mai aibă ce prelucra. Deși, ministrul Energiei dădea la finele lunii trecute asigurări că sunt suficiente rezerve pentru câteva luni de zile.

Cât despre reduceri de , Guvernul francez a anunțat că nu poate interveni.

„Aud multe poziții politice demagogice, solicitând reduceri de impozite, care ar costa statul 10-15 miliarde de euro. Nu este deloc rezonabil. Nu mai avem mijloace pentru așa ceva, iar situația nu este deloc asemănătoare cu cea din timpul crizei din 2022-2023”, a declarat Maud Bregeon.

Așa că totul depinde de bunăvoința benzinăriilor.