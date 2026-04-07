Iranul denunță mai multe asupra infrastructurii sale, înainte de expirarea ultimatumului dat de Donald Trump. Au fost semnalate explozii pe insula Kharg și raiduri asupra unui pod în Qom. Traficul feroviar a fost suspendat la Mashhad.

Iranul denunță atacul insulei Kharg

Mai multe explozii au fost raportate pe insula Kharg, transite agenția iraniană de știri Mehr. Iranul a anunțat că insula din Golf, de unde pleacă majoritatea exporturilor petroliere iraniene a fost vizată de atacuri. De asemenea, raiduri israeliano-americane au fost semnalate asupra unui pod din oraşul Qom Acest lucru a dus la suspendarea traficului feroviar în Mashhad, al doilea oraş ca mărime a țării, informează dpa, AFP şi EFE.

Totodată, Israelul a confirmat că a efectuat lovituri de amploare asupra infrastructurilor din Iran, relatează AFP.

Armata americană a mai recurs la atacuri aeriene asupra insulei, la mijlocul lunii martie. Detaliile despre posibilele ţinte vizate la atacul de acum nu au fost date publicității. În Golful Persic se află mai multe insule de importanță strategică pentru Iran. Între acestea, Kharg este cel mai important terminal de export pentru petrolul brut iranian.

În timpul războiului dintre Iran şi Irak, din 1980-1988, Insula Kharg a fost vizată în mod repetat de atacuri, din cauza importanţei sale strategice.

Raiduri asupra infrastructurii iraniene

Viceguvernatorul provinciei Qom, Morteza Heydari, a declarat că aviația israeliano-americane a lovit marţi un pod din apropierea oraşului Qom, la sud de Teheran, potrivit AFP. Atacul s-a produs înainte ca Iranul să răspundă la ultimatumul lui Donald Trump care expiră marţi, la ora 20:00, ora Washingtonului (00:00 GMT).

„Acum câteva minute, unul dintre podurile (…) din afara oraşului Qom, în partea de vest a provinciei, a fost atacat de proiectile inamice americane şi sioniste”, a declarat viceguvernatorul Morteza Heydari.

În acest context, autorităţile iraniene au anunţat suspendarea tuturor serviciilor feroviare din gara din Mashhad (nord-est). Acesta este al doilea oraş ca mărime al Iranului. Decizia vine ca măsură de precauţie în urma avertismentelor israeliene privind potenţiale atacuri împotriva reţelei feroviare. Oficialii iranieni dau asigurări că situaţia din Mashhad rămâne calmă şi că suspendarea serviciilor este o măsură de precauţie.

„Din cauza avertismentului deloc etic din partea regimului sionist cu privire la un posibil atac asupra sistemului feroviar al ţării şi pentru a lua măsuri de precauţie, toate manevrele trenurilor din gara Mashhad au fost anulate până la o nouă notificare”, a anunţat guvernatorul oraşului, Hassan Hosseini, citat de agenția iraniană Fars.

Iranul avertizat de IDF că urmează noi bombardamente

Suspendarea traficului feroviar a fost adoptat ca urmare a avertismentului lansat de Forţele de Apărare Israeliene ( ). Armata israeliană a emis mesaj către iranieni cerându-le să evite călătoria cu trenul până la ora locală iraniană 21:00 (18:00 GMT). Aceasta deoarece viața le-ar putea fi în pericol.

Oficialii iranieni au pus la dispoziţia populației opţiuni alternative de transport rutier pentru pasagerii care nu îşi pot amâna călătoriile.

Israelul şi-a actualizat lista de ţinte pentru instalaţiile energetice şi de infrastructură iraniene în urma ultimatumului dat de . Casa Albă a cerut ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, avertizând că, în caz contrar, va ataca toate podurile şi centralele electrice.