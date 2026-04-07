Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță

Adrian Teampău
07 apr. 2026, 14:25
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce a spus Nicolas Sarkozy în faţa instanţei?
  2. Fostul președinte se declară nevinovat
  3. Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, se declară nevinovat la acuzațiile ce i-au fost aduse referitor la finanțarea campaniei sale din 2007. El este judecat în apel după ce, inițial, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. 

Fostul președinte francez a fost trimis în judecată în dosarul numit „Finanțarea libiană”. El a fost acuzat de mai multe infracțiuni în legătură cu finanțarea campaniei electorale din 2007. Instanța de fond l-a găsit vinovat pentru conspirație criminală. Sarkozy a fost acuzat că ar fi permis colaboratorilor săi să negocieze o finanțare ilegală, de milioane de euro, din partea regimului fostului dictator libian, Muammar Gaddafi.

Ce a spus Nicolas Sarkozy în faţa instanţei?

Avocații fostului președinte francez au făcut apel la sentința de fond, iar procesul se judecă la Curtea de Apel din Paris. Nicolas Sarkozy a apărut marți, 7 aprilie, în fața judecătorilor pentru audiere care ar putea dura patru zile. În fața instanței fostul lider francez a rămas rezervat deși, de regulă este cunoscut pentru atitudinea sa locvace şi pasională pe care a manifestat-o și în timpul primului proces.

Sarkozy este suspectat că le-a permis asociaţilor săi să negocieze, la sfârşitul anului 2005, finanţarea campaniei sale prezidenţiale cu un înalt oficial libian, Abdallah Senoussi. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a ordonat atentatul cu bombă din cursa aviatică DC-10 care, în 1989, a omorât 170 de persoane, inclusiv 54 de cetăţeni francezi, deasupra Nigerului.

La începutul interogatoriului Sarkozy s-a declarat nevinovat în cazul presupusei finanţări libiene a campaniei sale prezidenţiale, relatează AFP. Președintele instanței l-a invitat să răspundă la mărturiile mai multor rude ale victimelor atentatului. Oamenii au relatat că au fost reduși la tăcere și nu au putut să-și expună punctul de vedere din cauza puternicilor zilei care „aveau acces la microfoane”.

Fostul președinte se declară nevinovat

Fostul șef de stat, Nicolas Sarkozy a pozat într-un tip solidar cu victimele spunând căr fi simțit aceeați furie și tristețe, dacă s-ar fi aflat în locul lor.

„Este imposibil să dai un răspuns pe măsura suferinţei exprimate. A spune prea mult ar fi comic, a spune prea puţin ar fi insensibil.(…) La o astfel de suferinţă de nedescris nu poţi răspunde decât cu adevărul, dar nu poţi repara suferinţa cu nedreptate: sunt nevinovat. (…) Adevărul este că nu a existat niciun cent din banii libieni în campania mea”, a insistat el.

Fostul președinte Sarkozy a continuat în fața magistraților spunând că nu a intervenit în favoarea lui Abdallah Senoussi care căuta o grațiere sau o amnistie după ce a fost condamnat. În acest context, a amintit de rolul său esenţial în stabilirea unei coaliţii internaţionale care a contribuit la căderea lui Muammar Gaddafi, în 2011.

Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani

În procesul din primă instanţă, tribunalul corecţional l-a achitat pentru trei dintre cele patru acuzaţii aduse împotriva sa. Judecătorii l-au găsit vinovat pentru asociere la nereguli. Aceasta i-a adus o condamnare de cinci ani și o amendă de 100.000 de euro, o premieră pentru pentru un fost preşedinte al Republicii.

Judecătorii au decis că finanţarea libiană a campaniei prezidenţiale din 2007 nu a fost stabilită. Aceasta în ciuda transferului , în ciuda transferului coroborat de 6,5 milioane de euro de către Libia în ianuarie şi noiembrie 2006. Potrivit magistraţilor, nu a existat nicio dovadă că aceste fonduri au ajuns efectiv în vistieria campaniei lui Nicolas Sarkozy.

Cu toate acestea, ei au constatat că Sarkozy le-a permis celor mai apropiaţi asociaţi ai săi, Claude Gueant şi Brice Hortefeux, să se adreseze autorităţilor libiene în acest sens în timpul unor întâlniri secrete, la finalul anului 2005. Întâlnirea a fost cu Abdallah Senoussi, şeful serviciilor secrete libiene, condamnat la închisoare pe viaţă – în lipsă – în Franţa pentru rolul în atentatul cu bombă UTA DC-10.

În acest nou proces, curtea de apel nu îl va audia pe Claude Gueant, care, conform unei expertize medicale, „nu este apt să se prezinte, nici acum, nici în lunile următoare”.

Instanţa a putut să-l interogheze pe Brice Hortefeux care a depus mărturie timp de trei zile în instanţă și a menţinut versiunea asupra evenimentelor. El a spus că întâlnirea sa cu Senoussi, despre care susţine că nu a fost avertizat de serviciile statului francez, a fost o capcană. A mai spus că nu a existat o discuţie despre finanţarea campaniei prezidențiale.

