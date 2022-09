Frumusețe și curaj – Portretul femeilor din Ucraina care luptă pentru pământul țării lor

Femeile soldat din Ucraina își configurează un rol din ce în ce mai important. De la invazia Rusiei în Ucraina, cu aproape 7 luni în urmă, femeile care merg pe front au dat dovadă de patriotism vădit și curaj imens. Femeile soldat luptă cot la cot cu bărbații pentru a rupe pământul lor din gheara străinilor.

aproape 25% din forțele armate ucrainene, în creștere cu aproape 10% de la începutul invaziei. În comparație, doar 17 la sută din forțele armate din SUA sunt femei.

🇺🇦 Glory to Ukraine and it’s female defenders🇺🇦

Ce simt și ce plecate pe front? Frica este la egal cu sentimentul profunde de curaj. Femeile sunt motivate de ideea unui viitor senin pentru copii lor. Zubenko a declarat că o mare parte din motivația ucrainenilor din partea femeilor soldați vine din dorința de a-și proteja copiii.

„Nu ne dorim această viață pentru noi și pentru copiii noștri. Și nu vrem să le dăm acest război copiilor noștri pentru ca ei să continue. Așa că trebuie să-l terminăm noi înșine.

Cea mai terifiantă scenă de pe front este cea a copiilor răniți. Rusia ne bombarda orașele … și am văzut copii răniți. Nu le pot uita fețele. Nu pot uita fața unei fetițe de 8 ani”

„Din fericire, i-am salvat brațul și viața. Și ea este în viață acum. Dar asta a fost cea mai terifiantă scenă pentru mine”, spune Ivanna, o tânără de 29 de ani care servește ca șef al unității medicale din Ucraina.

Ukraine UA (Instagram)

What does women power mean during the war 💔

A female Ukrainian soldier hugs a woman in the recently liberated Sviatohirsk, Donetsk region.

📷

— Malinda 🇺🇸 🇺🇦 🇵🇱 🇨🇦 (@TreasChest)