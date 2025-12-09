Nicușor Dan și Emmanuel Macron, întâlnire de gradul 0 la Paris. Președintele României, Nicușor Dan, se află în aceste zile în Franța, într-o vizită oficială care a atras atenția atât în mediul politic, cât și în rândul publicului.

Momentul a fost marcat de întâlnirea dintre Nicușor Dan și Emmanuel Macron, dar și de un gest simbolic făcut de liderul de la : A rostit un mesaj în limba română.

Imaginile publicate arată un moment apropiat între cei doi șefi de stat, care au realizat inclusiv un scurt filmuleț împreună, devenit rapid viral în mediul online.

Ce a transmis Emmanuel Macron despre România

Președintele Franței a vorbit despre relația strânsă dintre cele două state și despre importanța primei vizite a lui Nicușor Dan în calitate de șef al statului român.

“Foarte fericit să îl primesc pe președinte pentru prima sa vizită în calitate de Președinte, în Franța, chiar dacă cunoaște bine țara noastră. Bine ai venit, președinte”, a spus Macron.

Mesajul a fost interpretat drept un semn clar de susținere politică și de apreciere a relației bilaterale.

Cum a reacționat Nicușor Dan la primirea de la Paris

Șeful statului român i-a mulțumit omologului său francez și a subliniat direcțiile în care România și Franța pot consolida parteneriatul strategic.

“Mulțumesc, Emmanuel, pentru invitația ta. Cred că avem un parteneriat solid și că există spațiu pentru a-l consolida în domeniul securității, economiei și schimburilor culturale”, a spus Nicușor Dan.

Temele de discuție au vizat contextul geopolitic actual, securitatea europeană și rolul celor două țări în sprijinirea Ucrainei, subiecte intens discutate și la nivelul .

Nicușor Dan și Emmanuel Macron, împreună. Ce semnificație are acest moment pentru relația România–Franța

Emmanuel Macron a subliniat că relația bilaterală a evoluat semnificativ în ultimele luni și a transmis un mesaj direct românilor din ambele țări.

“Exact. Despre toate acestea vom discuta astăzi. Am realizat multe împreună, în ultimele luni, pentru relația noastră bilaterală, pentru Europa noastră, pentru Ucraina. Îi salut pe toți prietenii noștri români din România, dar și din Franța. Trăiască prietenia dintre România și Franța. Pe curând”, a mai adăugat Emmanuel Macron.

Momentul a fost încheiat printr-un gest inedit. Liderul francez a repetat mesajul și în română: “Trăiască prietenia dintre România și Franța”.

Această vizită este considerată un semnal clar de întărire a relațiilor dintre București și Paris, într-un moment în care Europa se confruntă cu provocări majore.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Emmanuel Macron marchează un nou capitol în colaborarea dintre cele două țări, cu accent pe securitate, economie și cooperare culturală.