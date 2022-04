Gafă de proporții a propagandei Moscovei: Soldați ruși care deminează un teren, filmați de un cameraman aflat în fața lor

Agenția de știri Ria Novosti a postat un videoclip cu niște soldați ruși . Cu toate acestea, rușii au comis o gafă de proporții, căci cel care îi filma pe căutătorii de mine se afla chiar în fața acestora.

Respectiva agenție de știri este controlată de guvernul de la Moscova și nicio persoană din aparatul de propagandă rusească nu și-a dat seama că bărbatul care filma mergea în fața echipei de geniști, preluat de

„Propagandiștii ruși cred că este ok ca un în fața echipei de geniști”, comentează ironic Nexta TV.

propagandists think that it is okay for a cameraman to walk through a minefield in front of the bomb squad.

