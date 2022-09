Gafă în mesajul de felicitare adresat de prim-ministrul Suediei noului premier al Marii Britanii, Liz Truss (FOTO)

Liz Truss și a ajuns astfel și Rezultatul alegerilor interne a fost întâmpinat de unii cu îngrijorare, iar de alții cu entuziasm. Printre cei care i-au transmis felicitările obișnuite pentru astfel de contexte s-a numărat și premierul Suediei, Magdalena Andersson. Numai că mesajul a inclus o gafă care a stârnit amuzamentul pe rețelele sociale.

Pe pagina de Twitter a premierului suedez a fost postat mesajul: „Felicitări lui @liztruss pentru că își asumă rolul de prim-ministru al Regatului Unit”.

Numai că respectivul cont etichetat nu era al noului prim-ministru britanic, ci al unei persoane oarecare. Confuzia s-a petrecut deoarece numele sunt asemănătoare: contul premierului britanic e denumit @Trussliz, iar cel al persoanei etichetate greșit e @Liztruss.

Femeia etichetată greșit s-a amuzat pe seama gafei și a reacționat: „Abia aştept să vin să vă vizitez, pregătiți chiftelele!”, aluzie la delicioasele chifteluțe suedeze.

Swedish PM Magdalena Andersson congratulated the wrong account when she actually wanted to congratulate Liz Truss for becoming the UK’s new PM

