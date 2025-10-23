Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Reprezentanta Panama, Isamar Herrera, și-a confundat țara cu Paraguay și a crezut că s-a calificat în finală.

Cine este Isamar Herrera

Isamar Herrera, desemnată drept reprezentanta Panamei la competiţia de frumuseţe Miss Grand International 2025, a intrat în atenţia publicului nu doar pentru eleganţă, dar şi pentru un moment extrem de mediatizat.

Înainte de concurs, Herrera era descrisă ca o tânără visătoare, studentă la publicitate şi marketing, antreprenor şi cântăreaţă, cu dorinţa de a folosi platforma de frumuseţe pentru a inspira alţii.

Pentru Panama, participarea sa la acest concurs internaţional reprezenta o oportunitate de vizibilitate globală — o modalitate de a pune ţara pe hartă în lumea frumuseţii.

Cum s-a derulat momentul stânjenitor cu Isamar Herrera protagonistă

În seara finalei Miss Grand International 2025, momentul anunţării finalistelor (top 22 de participante din 76) a fost unul cu un impact neaşteptat.

Gazda serii, Matthew Deane, a început să anunţe participantele care se calificau în runda finală.

În momentul în care a fost anunţată reprezentanta Paraguayului, Cecilia Romero, Herrera a reacţionat, crezând că numele ei a fost chemat. A zâmbit, a făcut gesturi de bucurie şi a păşit către faţa scenei.

După câteva secunde de tăcere şi confuzie, gazda : „Aaah, îmi pare rău, am anunțat-o pe Miss Grand Paraguay.”

Herrera a revenit apoi la linia celorlalte participante, iar numele ei nu se regăsea printre cele 22 finaliste.

Cum a explicat Miss Panama gafa făcută

Herrera a explicat ulterior într-o transmisiune live: „A fost greşeala mea, pentru că am auzit «Panama». Nu doar eu — şi colegele mele au auzit. Am văzut camera apropiindu-se de mine şi am reacţionat. Eşti în direct, trebuie să reacţionezi”.

Greşeala a devenit rapid virală pe reţelele de socializare. Clipul a fost vizualizat de milioane şi a generat o amplă dezbatere privind cum astfel de momente pot apărea.

Internauţii au manifestat empatie, iar unii au remarcat că numele „Panama” şi „Paraguay” (sau alte nume) pot suna similar în contextul zgomotului din sală.

Miss Filipine, Emma Tiglao, a fost desemnată câștigătoare a concursului Miss Grand International.