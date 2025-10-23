B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)

Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)

B1.ro
23 oct. 2025, 10:33
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Una dintre concurente a făcut o gafă devenită virală. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cine este Isamar Herrera
  2. Cum s-a derulat momentul stânjenitor cu Isamar Herrera protagonistă
  3. Cum a explicat Miss Panama gafa făcută

Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Reprezentanta Panama, Isamar Herrera, și-a confundat țara cu Paraguay și a crezut că s-a calificat în finală.

Cine este Isamar Herrera

Isamar Herrera, desemnată drept reprezentanta Panamei la competiţia de frumuseţe Miss Grand International 2025, a intrat în atenţia publicului nu doar pentru eleganţă, dar şi pentru un moment extrem de mediatizat.

Înainte de concurs, Herrera era descrisă ca o tânără visătoare, studentă la publicitate şi marketing, antreprenor şi cântăreaţă, cu dorinţa de a folosi platforma de frumuseţe pentru a inspira alţii.

Pentru Panama, participarea sa la acest concurs internaţional reprezenta o oportunitate de vizibilitate globală — o modalitate de a pune ţara pe hartă în lumea frumuseţii.

Cum s-a derulat momentul stânjenitor cu Isamar Herrera protagonistă

În seara finalei Miss Grand International 2025, momentul anunţării finalistelor (top 22 de participante din 76) a fost unul cu un impact neaşteptat.

Gazda serii, Matthew Deane, a început să anunţe participantele care se calificau în runda finală.

În momentul în care a fost anunţată reprezentanta Paraguayului, Cecilia Romero, Herrera a reacţionat, crezând că numele ei a fost chemat. A zâmbit, a făcut gesturi de bucurie şi a păşit către faţa scenei.

După câteva secunde de tăcere şi confuzie, gazda a intervenit: „Aaah, îmi pare rău, am anunțat-o pe Miss Grand Paraguay.”

Herrera a revenit apoi la linia celorlalte participante, iar numele ei nu se regăsea printre cele 22 finaliste.

Cum a explicat Miss Panama gafa făcută

Herrera a explicat ulterior într-o transmisiune live: „A fost greşeala mea, pentru că am auzit «Panama». Nu doar eu — şi colegele mele au auzit. Am văzut camera apropiindu-se de mine şi am reacţionat. Eşti în direct, trebuie să reacţionezi”.

Greşeala a devenit rapid virală pe reţelele de socializare. Clipul a fost vizualizat de milioane şi a generat o amplă dezbatere privind cum astfel de momente pot apărea.

Internauţii au manifestat empatie, iar unii au remarcat că numele „Panama” şi „Paraguay” (sau alte nume) pot suna similar în contextul zgomotului din sală.

Miss Filipine, Emma Tiglao, a fost desemnată câștigătoare a concursului Miss Grand International.

Tags:
Citește și...
Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Externe
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
Externe
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Externe
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Externe
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
Externe
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
Externe
O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
Externe
Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Externe
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Externe
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Ultima oră
10:30 - Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
10:24 - Prognoza meteo, 23 octombrie 2025: Toamnă blândă și vreme plăcută în toată România
10:21 - Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
10:02 - Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
09:41 - Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
09:38 - Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
09:29 - Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
09:05 - Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
09:03 - Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
08:32 - Grindeanu: „PSD va propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților”