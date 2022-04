Garry Kasparov explică semnificația literei Z: „Este ultima literă a alfabetului și deci indică sfârșitul pentru Putin”

Șahistul Garry Kasparov, unul dintre cei mai înverșunați critici ai lui Putin, s-a amuzat pe seama președintelui Vladimir Putin. Acesta a postat pe Twitter un mesaj prin care explică semnificația literei „Z”,

Litera a devenit un simbol al Rusiei, fiind inclusă în expresia rusească ”Za pobedu”, care se traduce ”pentru victorie”. Acesta se regăsește pe tancuri și alte vehicule militare rusești.

Kasparov a scris că litera „Z” anunță sfârșitul lui Putin deoarece este ultima literă a alfabetului.

„Adevărul. Așa cum spune gluma, Z este ultima literă a alfabetului și deci indică sfârșitul pentru Putin”, a scris Garry Kasparov pe contul său de Twitter, potrivit

În intervențiile anterioare, Kasparov a susținut că liderul de la Moscova ar putea fi trădat chiar de anturajul din jurul său, atunci când situația din Rusia „va deveni critică”. Acesta a spus că puterea lui Putin se bazează pe „aura sa de invincibilitate și impunitate”.

Truth. But as the joke going around says, Z is the last letter and so it indicates the end for Putin.

