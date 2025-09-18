Un general polonez critică folosirea avioanelor de vânătoare pentru doborârea de drone rusești care au încălcat spațiul aerian.

Care sunt criticile generalului polonez privind respingerea de drone rusești

Utilizarea avioanelor F-35 pentru doborârea dronelor arată că Polonia nu este încă pregătită pentru un război în masă cu drone, potrivit locotenentului general Jarosław Gromadziński într-un interviu acordat .

Polonia s-a apropiat de un conflict deschis mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial, deoarece dronele rusești i-au încălcat în mod repetat spațiul aerian peste noapte, forțând desfășurarea de avioane de vânătoare avansate NATO, ceea ce un general polonez de rang înalt a numit „tragerea cu tunul într-o muscă”.

Atacul coordonat a expus lacune critice în sistemele de apărare aeriană de joasă altitudine ale NATO, forțând alianța să utilizeze aeronave avansate scumpe împotriva unor ținte relativ ieftine, fără pilot.

Incidentul a combinat atacuri fizice cu campanii sofisticate de dezinformare, despre care locotenentul general Jarosław Gromadziński a spus că au implicat răspândirea de mare intensitate a unor afirmații false despre locațiile dronelor în apropierea Varșoviei.

„Am fost treaz toată noaptea. De la ora 2 dimineața a existat o intensitate ridicată a dezinformării din partea diverșilor troli care răspândeau informații conform cărora dronele ar fi ajuns deja la Ciechanów (la 97 km de Varșovia)”, a declarat Gromadziński pentru Euronews.

„A fost în mod clar o acțiune hibridă combinată: atacul cu drone Shahed și activitatea mass-media”, a spus fostul comandant al Eurocorps.

O provocare rusească

În opinia sa, acest lucru dovedește că acțiunea a fost în mod clar : rușii testau capacitățile de reacție și timpii de răspuns polonezi.

„Aceasta a fost stinsă dimineața, ceea ce înseamnă că serviciile noastre au început să o contracareze. A fost un test important al capacităților noastre”, a adăugat el.

Generalul a fost pozitiv în ceea ce privește polonez, în special decizia curajoasă de a închide spațiul aerian traficului civil și de a utiliza forțele NATO.

„Susțin din toată inima decizia de a permite intrarea aeronavelor militare, care a eliminat amenințarea”, a subliniat Gromadziński.

„Cel mai important lucru este că acestea nu erau doar avioane ale noastre, ci avioane aliate cu sediul în Polonia, ca parte a stației lor de serviciu. Acest lucru a arătat puterea NATO.” „Acest lucru, potrivit generalului, nu este ceea ce contează cel mai mult în acest moment.

„Pentru mine, nu este important că am distrus acele drone, asta ar trebui să facem fără îndoială. Cu siguranță. Dar cel mai important lucru acum este ceea ce vor face diplomația poloneză și aliații”, a spus Gromadziński.

Fără un răspuns ferm din partea întregii alianțe NATO, a adăugat el, „acest lucru va încuraja partea rusă și vom avea drone mai des și mai adânc în țara noastră.”

În timp ce ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat că este pregătit să apere „fiecare centimetru al teritoriului NATO”, Casa Albă, Departamentul de Stat al SUA și Pentagonul păstrează tăcerea cu privire la aceste încălcări.

Fostul ambasador al Poloniei în SUA, Marek Magierowski, a numit-o într-un articol de opinie pentru publicația Wirtualna Polska „tăcerea iritantă”.

Răspunsul NATO este crucial

Generalul Gromadziński se așteaptă la un răspuns coordonat. „Aliații trebuie să fie de acord asupra a tot ce se întâmplă în culise și apoi să facă o declarație cu o singură voce”, a spus el.

„Aici constă puterea diplomației noastre – vom convinge pe toată lumea, în special SUA, să dea un răspuns radical?”, a întrebat el.

Problema nu este atât de mult despre acțiuni militare, cât despre „creșterea sancțiunilor, blocade, poate închiderea spațiului aerian deasupra Kaliningradului sau consecințe pentru țările care cooperează cu Rusia. Aici se pune problema întregului pachet de acțiuni”, a spus Gromadziński.

„Tragerea cu tunul asupra unei drone”

O evaluare critică a utilizării avioanelor de vânătoare de ultimă generație pentru războiul cu drone a fost exprimată de fostul comandant al forțelor terestre americane din Europa, generalul Ben Hodges.

„NATO/USEUCOM trebuie să desfășoare exerciții de apărare aeriană de multă vreme necesare în teatrul de operațiuni. Utilizarea avioanelor F-35 și F-22 împotriva dronelor arată că nu suntem încă pregătiți”, a scris el într-o postare pe X.

Generalul Gromadzinski a fost întru totul de acord. „Aceasta înseamnă să tragi cu tunul asupra unei drone. Ar trebui să construim un sistem de apărare aeriană multistrat care, la cea mai joasă altitudine, să ia în considerare atât sistemele cinetice, cât și cele de bruiaj”, a explicat el.

Cunoașterea caracteristicilor dronelor este esențială și, prin urmare, analizarea vitezei, a traiectoriei de zbor, a razei de acțiune și a manevrabilității este crucială pentru o apărare eficientă. „Dronele nu pot fi doar dobor\te, eliminarea cinetică este, de asemenea, esențială”, a explicat Gromadziński.

O lacună în apărare

Problema apărării împotriva dronelor a devenit evidentă acum doi ani, când acestea au început să fie utilizate în masă în Ucraina.

„Toate țările au descoperit că au o lacună în acest strat inferior de apărare. De aceea, astăzi au fost folosite aeronave, deși nu am avut de ales”, recunoaște generalul Gromadzinski.

„În mod ideal, ar trebui să avem elemente de recunoaștere la toate nivelurile desfășurate de-a lungul frontierei. Plafonul înalt al rachetelor este ceea ce planificăm, cel mediu îl avem, dar l-am pierdut pe cel mai de jos”, a spus expertul.