George Clooney a recunoscut că zilele sale ca sex-symbol de la Hollywood s-au terminat. În urma discuțiilor cu soția sa, Amal, actorul a decis că nu va mai „săruta fete” pe ecran. Deși o lume întreagă a adorat să îl vadă jucând în comedii romantice, George Clooney a făcut clar faptul că nu va mai accepta astfel de roluri.

De ce nu mai vrea George Clooney să joace în comedii romantice

George Clooney, în vârstă de 64 de ani, a făcut parte din distribuția a numeroase comedii romantice. Julia Roberts și Catherine Zeta-Jones sunt doar două dintre celebritățile cu care s-a sărutat, prin prisma rolurilor lor. Însî, în prezent, actorul nu se mai vede interpretând roluri în filme romantice, principalul motiv fiind vârsta.

„Am încercat să merg pe drumul lui Paul Newman: «Bine, nu mai sărut fete»”, a spus Clooney, într-un interviu pentru .

Actorul a explicat că acum, după zeci de ani de carieră, poate fi mai selectiv în ceea ce privește proiectele pe care le preia, în timp ce la început „nu ai niciun control” asupra lor.

Clooney povestește o conversație profundă pe care a avut-o cu soția sa, referitoare la trecerea timpului și iminența îmbătrânirii, atunci când el a împlinit 60 de ani.

„Când am împlinit 60 de ani, am avut o conversație cu soția mea. I-am spus: «Uite, încă pot juca baschet cu băieții. Joc cu băieți de 25 de ani. Încă pot să stau, sunt în formă. Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani». Nu contează câte batoane granola mănânci, este un număr real”, a povestit actorul de la .

George Clooney, criticat pentru că nu știe să sărute

Deși, ulterior, a ajuns o emblemă a filmelor romantince, la începutul carierei sale, George Clooney a fost criticat de un regizor pentru abilitățile sale de a săruta. Actorul povestește momentul umilitor în care și-a folosit „mișcările din viața reală” pentru o scenă și a fost aspru certat.

„Îmi amintesc că la începutul carierei mele a trebuit să filmez o scenă în care mă sărutam cu o fată și regizorul a spus: «Nu așa». Și eu i-am zis: «Omule, asta e mișcarea mea! Asta fac în viața reală!»”, a declarat el pentru The New York Times.