B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”

George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”

B1.ro
15 dec. 2025, 17:16
George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”
George Clooney a renunțat la o sumă uriașă de bani. Foto: Facebook/Amal Clooney.
Cuprins
  1. De ce nu mai vrea George Clooney să joace în comedii romantice
  2. George Clooney, criticat pentru că nu știe să sărute

George Clooney a recunoscut că zilele sale ca sex-symbol de la Hollywood s-au terminat. În urma discuțiilor cu soția sa, Amal, actorul a decis că nu va mai „săruta fete” pe ecran. Deși o lume întreagă a adorat să îl vadă jucând în comedii romantice, George Clooney a făcut clar faptul că nu va mai accepta astfel de roluri. 

De ce nu mai vrea George Clooney să joace în comedii romantice

George Clooney, în vârstă de 64 de ani, a făcut parte din distribuția a numeroase comedii romantice. Julia Roberts și Catherine Zeta-Jones sunt doar două dintre celebritățile cu care s-a sărutat, prin prisma rolurilor lor. Însî, în prezent, actorul nu se mai vede interpretând roluri în filme romantice, principalul motiv fiind vârsta.

„Am încercat să merg pe drumul lui Paul Newman: «Bine, nu mai sărut fete»”, a spus Clooney, într-un interviu pentru Daily Mail.

Actorul a explicat că acum, după zeci de ani de carieră, poate fi mai selectiv în ceea ce privește proiectele pe care le preia, în timp ce la început „nu ai niciun control” asupra lor.

Clooney povestește o conversație profundă pe care a avut-o cu soția sa, referitoare la trecerea timpului și iminența îmbătrânirii, atunci când el a împlinit 60 de ani.

„Când am împlinit 60 de ani, am avut o conversație cu soția mea. I-am spus: «Uite, încă pot juca baschet cu băieții. Joc cu băieți de 25 de ani. Încă pot să stau, sunt în formă. Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani». Nu contează câte batoane granola mănânci, este un număr real”, a povestit actorul de la Hollywood.

George Clooney, criticat pentru că nu știe să sărute

Deși, ulterior, a ajuns o emblemă a filmelor romantince, la începutul carierei sale, George Clooney a fost criticat de un regizor pentru abilitățile sale de a săruta. Actorul povestește momentul umilitor în care și-a folosit „mișcările din viața reală” pentru o scenă și a fost aspru certat.

„Îmi amintesc că la începutul carierei mele a trebuit să filmez o scenă în care mă sărutam cu o fată și regizorul a spus: «Nu așa». Și eu i-am zis: «Omule, asta e mișcarea mea! Asta fac în viața reală!»”, a declarat el pentru The New York Times.

Tags:
Citește și...
Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
Externe
Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
Externe
Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
Negocieri de pacea la Berlin. Kievul respinge ideea unei zone economice speciale în Donețk
Externe
Negocieri de pacea la Berlin. Kievul respinge ideea unei zone economice speciale în Donețk
Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
Externe
Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului
Externe
Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului
Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
Externe
Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă
Externe
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Externe
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
Externe
Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Externe
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Ultima oră
19:30 - Se întâmplă și la alții. Nuntă cu scandal în Germania. Mireasa a fost internată pentru îngrijiri
19:14 - Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
19:05 - Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
18:38 - România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
18:34 - Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
18:06 - Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
18:00 - Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
17:36 - CSM renunță la atitudinea agresivă și la amenințări. Magistrații invitați la consultări pe tema disfuncționalităților din Justiție
17:04 - Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)
16:59 - Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte