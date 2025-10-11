Actrița Diane Keaton a murit în California, la vârsta de 79 de ani, conform unui anunț transmis de un purtător de cuvânt al familiei. Având în spate o carieră de peste cinci decenii, a jucat în numeroase filme de succes.

Anunșul cu privire la moartea cunoscutei actrițe de la Hollywood a fost făcut de un reprezentant al familiei care nu a dat mai multe detalii. Cei dragi au cerut respectarea intimităţii, conform sursei citate care nu a făcut alte comentarii. Diane Keaton a fost renumită pentru rolurile pe care le-a făcut între care și cel al lui Kay Adams, iubita lui Michael Corleone, interpretat de , în „Naşul”.

Moartea sa a provocat un şoc la Hollywood, dar și în restul lumii. Actriţa s-a retras din lumina reflectoarelor în ultimele luni și nu a mai fost văzută la evenimente publice. Cu toate acestea nu se știe să fi suferit de vreo boală, scrie The Guardian.

Actriţa s-a născut în Los Angeles în 1946, sub numele de Diane Hall, şi era cea mai mare dintre patru copii. Tatăl era inginer civil, iar mama ei era casnică. De-a lungul vieţii, Diane Keaton a avut relaţii amoroase cu actori precum Woody Allen, Al Pacino şi Warren Beatty, dar nu s-a căsătorit niciodată. În schimb, a avut doi copii, o fiică Dexter şi un fiu Duke, pe care i-a adoptat în 1996 şi, respectiv, în 2001.

„Maternitatea nu a fost o dorinţă irezistibilă, ci mai degrabă un gând la care mă gândeam de foarte mult timp. Aşa că m-am aruncat cu capul înainte”, spunea cunoscuta actriță americană în 2008.

O carieră care s-a întins pe cinci decenii

Cariera sa de actriță s-a întins pe parcursul a cinci decenii, timp în care a jucat în numeroase filme de succes. Diane Keaton a câştigat un Oscar pentru cea mai bună actriţă în 1977, pentru rolul din „Annie Hall”.

Actrița a început să apară în piese de teatru încă din liceu, iar după absolvire, în 1964, a continuat studiile de teatru la facultate. A renunţat şi s-a mutat la New York pentru a încerca să-şi croiască drum în teatru. A luat numele de fată al mamei sale, Keaton, deoarece exista deja o Diane Hall înregistrată la Actors’ Equity. În 1968, Diane Keaton a fost distribuită în piesa „Hair” de pe Broadway ca dublură pentru Sheila.

Apoi, a jucat în piesa lui Woody Allen, de pe Broadway, „Play It Again”, Sam, care a avut premiera în 1969. A primit o nominalizare la Tony pentru acest rol.

În film și-a făcut debutul cu „Lovers and Other Strangers” (1970). Avea să cunoască succesul după ce a fost distribuită de Francis Ford Coppola în rolul lui Kay Adams, iubita lui Michael Corleone, în „Naşul” (1972). Filmul a avut un succes enorm şi a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film. Ulterior, a reluat rolul în „Naşul II”, care a fost, de asemenea, un triumf şi a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film. De asemenea, a revenit, în „Naşul III”.

Premiul Oscar pentru Diane Keaton

În 1977, actrița a jucat în filmul lui Woody Allen „Annie Hall”, unde a interpretat rolul principal cu care a câștigat . Garderoba presonajului Annie imita stilul vestimentar al lui Keaton, plină de haine bărbăteşti, veste şi pantaloni structuraţi, iar filmul a consolidat statutul actriţei ca „icon” al stilului. Mulţi au speculat că filmul se baza pe relaţia dintre Keaton şi Allen.

„Nu este adevărat, dar există elemente de adevăr în el”, declarat Diane Keaton în The New York Times, în 1977.

Keaton a colaborat cu Allen în mai multe filme, „Play It Again, Sam”, în „Sleeper”, în Love and Death”, Interiors”, „Manhattan” și „Manhattan Murder Mystery”. De asemenea, a făcut numeroase alte roluri în „Looking for Mr. Goodbar” din 1977, „Reds” din 1981, „Shoot the Moon” din 1982 şi „The Little Drummer Girl” din 1984.

Diane Keaton a jucat alături de Goldie Hawn şi Bette Midler în filmul „The First Wives Club” (Clubul nevestelor părăsite) din 1996, despre trei femei ale căror soţi le părăsiseră pentru femei mai tinere. Comedia s-a încheiat memorabil cu toate trei cântând piesa „You Don’t Own Me” a lui Lesley Gore.

Apariții la televiziune și într-un videoclip

Printre rolurile ulterioare ale lui Diane Keaton se numără „The Family Stone”, „Because I Said So”, „Finding Dory”, „Book Club” (şi continuarea acestuia) şi „Poms”. De asemenea, a avut o apariţie la televiziune, cu un rol principal în miniseria HBO din 2016, „The Young Pope”.

A lucrat și ca regizoare, realizând documentarul „Heaven” din 1987, „Hanging Up” din 2000 şi un episod din „Twin Peaks”. În 2021, Keaton a jucat în videoclipul muzical „Ghost” al lui Justin Bieber.