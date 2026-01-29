B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Prima execuție din SUA în 2026. Un bărbat a fost condamnat pentru crime din 1998

Prima execuție din SUA în 2026. Un bărbat a fost condamnat pentru crime din 1998

Selen Osmanoglu
29 ian. 2026, 11:41
Prima execuție din SUA în 2026. Un bărbat a fost condamnat pentru crime din 1998
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cazul Charles Victor Thompson
  2. Statistici recente privind execuțiile în SUA
  3. Pedeapsa capitală în SUA

Charles Victor Thompson, condamnat pentru uciderea fostei sale iubite și a noului partener al acesteia în 1998, a fost executat miercuri în Texas, marcând prima execuție din Statele Unite în 2026. Cazul readuce în atenție statisticile privind pedeapsa capitală și metodele controversate utilizate în diferite state americane.

Cazul Charles Victor Thompson

Charles Victor Thompson, în vârstă de 55 de ani, a fost executat prin injecție letală la penitenciarul de stat Huntsville. Thompson a fost condamnat la pedeapsa capitală pentru uciderea a două persoane: Darren Keith Cain (39 de ani) și Dennisei Hayslip (39 de ani), scrie Agerpres.

Incidentul a avut loc la domiciliul Dennisei Hayslip, unde prima victimă a decedat imediat, iar cea de-a doua a murit la spital, o săptămână mai târziu. Crimele au fost comise prin împușcare, iar condamnarea a rămas definitivă în instanță.

Statistici recente privind execuțiile în SUA

În total, în 2025, au fost realizate 47 de execuții în Statele Unite, comparativ cu media de aproximativ 20 pe an din ultimul deceniu. Acesta a fost cel mai ridicat nivel de execuții după cele 52 înregistrate în 2009.

Majoritatea execuțiilor sunt realizate prin injecție letală, anul trecut fiind înregistrate 39 astfel de cazuri. Alte cinci execuții au fost realizate prin inhalare de azot, metodă utilizată pentru prima dată în Alabama în 2024 și considerată de experți ai ONU drept o formă de „tortură”. De asemenea, Carolina de Sud a executat trei persoane prin plutonul de execuție, pentru prima dată după 2010.

Pedeapsa capitală în SUA

Pedeapsa cu moartea rămâne concentrată în câteva state, majoritatea din sud. În 2025, doar 11 state au aplicat execuții, iar condamnări la moarte au fost pronunțate în opt dintre acestea. În 23 de state, pedeapsa capitală a fost abolita, iar alte trei state, California, Oregon și Pennsylvania, respectă un moratoriu asupra execuțiilor, la decizia guvernatorului.

Aceste date arată că, deși execuțiile continuă să fie practicate, ele sunt concentrate geografic și sunt însoțite de dezbateri intense privind metodele și eficiența pedepsei capitale în societatea contemporană americană.

