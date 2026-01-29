Lukoil își vinde activele din străinătate. Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat, joi, că a ajuns la un acord pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, compania care reunește activele din afara Rusiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, potrivit agenției .

Decizia vine în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite, care au obligat compania să renunțe la operațiunile externe.

Lukoil își vinde activele din străinătate. Ce legătură au sancțiunile SUA cu această tranzacție

Compania Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de SUA în luna octombrie 2025, ca reacție la ritmul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și . Măsura a avut un impact major asupra activității companiei, forțând-o să își vândă activele din străinătate într-un termen limită.

Conform sancțiunilor americane, Lukoil avea obligația să finalizeze vânzarea operațiunilor externe până la 28 februarie 2026.

Ce impact financiar au avut sancțiunile asupra companiei

Presiunile economice s-au reflectat rapid în rezultatele financiare ale gigantului petrolier. Lukoil a raportat o scădere de aproape 50% a profitului net în prima jumătate a anului 2025.

Pentru a compensa pierderile generate de sancțiuni, compania a cerut guvernului rus scutiri fiscale, potrivit informațiilor publicate în rapoartele financiare.

Cât de mare este rețeaua Lukoil la nivel global

La nivel mondial, Lukoil operează peste 5.300 de benzinării în aproximativ 20 de țări, precum și mai multe rafinării în Europa. Producția combinată a rafinăriilor a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone, echivalentul a aproximativ 270.000 de barili de petrol pe zi, potrivit raportului anual al companiei.

Lukoil își vinde activele din străinătate. Ce active are în România

România rămâne una dintre piețele importante pentru Lukoil în Europa de Est. Compania deține rafinăria Petrotel și operează o rețea de peste 300 de stații de distribuție a carburanților la nivel național.

Rămâne de văzut ce impact va avea tranzacția cu Carlyle Group asupra activelor din România, în condițiile în care acestea fac parte din portofoliul internațional scos la vânzare.