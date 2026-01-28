B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”

O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 23:14
O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a fost păcălită femeia
  2. Cum și-a vândut femeia casa

O femeie din Anglia, mamă a doi copii, a rămas fără 250.000 de lire, casă și mașină după ce a fost păcălită pe internet de șase escroci sentimentali. Victima a spus pentru presa locală că aceștia au profitat de vulnerabilitățile ei: „Când cineva îți acordă atenție, chiar dacă este un escroc, e plăcut; se joacă cu sentimentele tale”.

Cum a fost păcălită femeia

Jennifer Barton, în vârstă de 44 de ani, a fost păcălită de escroci care s-au dat drept Alexander Ludwig, Charlie Hunnam, Nicky Byrne sau Michael Ray.

„Unii spuneau că trec printr-un divorț și nu au bani. Era o scuză după alta: unul că a fost arestat, altul că a rămas fără conracte, unul era la Londra și a fost jefuit… Toți mi-au spus că mă iubesc și că vor să se însoare cu mine, că vin în Anglia să fie cu mine. (…)

M-am întrebat dacă nu am mers prea departe, dar devenisem dependentă de cheltuirea acestor bani. Aveam atenția cuiva și îmi plăcea atenția asta”, a povestit păgubita.

Un prim impostor a spus că e Alexander Ludwig și a pretins că are nevoie de 3.000 de lire pentru taxe de judecată. Într-un an, ea i-a dat 6.000 de lire în numerar și 6.000 în bitcoin.

Un altul a pretins că e tot Ludwig și că are nevoie de peste 100.000 de lire pentru a-l prinde pe primul escroc.

Un altul a zis că e Charlie Hunnam și i-a promis o relație, dar s-a dat de gol la un telefon când „avea clar un accent diferit”.

Cum și-a vândut femeia casa

Într-un final, un escroc a pretins că e cântărețul Michael Ray, că are o organizație caritabilă „care m-ar fi ajutat să acopăr facturile pentru câteva luni și trebuia să îi trimit niște bani”.

Individul i-a spus că va trimite 140.000 de lire în schimb: „Am vândut casa și am cheltuit toți banii. Am primit 111.000 de lire și apoi, în afară de puțin pentru hotel și mașină de închiriat, restul banilor s-au dus la el. Mi-a spus că voi putea să cumpăr o casă nouă cu banii și-mi tot zicea că totul e bine”.

Jennifer și-a dat seama că e păcălită când individul a tot refuzat să se întâlnească: „Am rămas fără bani și acum n-am nici casă. Pentru cine trece printr-o situație similară, vă rog apelați la familie și prieteni. Mai ales dacă vă cer bani! Unul dintre escroci mi-a trimis cadouri și o pictură pe pânză. Mi-a mai trimis și o cană cu fața lui…”.

Tags:
Citește și...
Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
Externe
Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
Externe
Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
Externe
Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
Externe
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
Austria urmează exemplele Australiei și al Franței. Rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 14 ani
Externe
Austria urmează exemplele Australiei și al Franței. Rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 14 ani
Vulcan din Kamceatka, din nou activ. Cenușa s-a ridicat la 9.000 de metri
Externe
Vulcan din Kamceatka, din nou activ. Cenușa s-a ridicat la 9.000 de metri
Guvernul britanic reduce taxele pentru puburi și săli de muzică live. Cum încearcă Londra să salveze sectorul ospitalității
Externe
Guvernul britanic reduce taxele pentru puburi și săli de muzică live. Cum încearcă Londra să salveze sectorul ospitalității
Franța interzice platformele americane în administrația publică. Cum încearcă Parisul să-și protejeze suveranitatea digitală
Externe
Franța interzice platformele americane în administrația publică. Cum încearcă Parisul să-și protejeze suveranitatea digitală
Incident diplomatic provocat de agenții ICE. Poliția anti-imigrație a forțat intrarea în Consulatul Ecuadorului. Notă de protest înaintată SUA
Externe
Incident diplomatic provocat de agenții ICE. Poliția anti-imigrație a forțat intrarea în Consulatul Ecuadorului. Notă de protest înaintată SUA
Spania legalizează sute de mii de migranți fără acte. Ce impact va avea decizia asupra economiei și societății
Externe
Spania legalizează sute de mii de migranți fără acte. Ce impact va avea decizia asupra economiei și societății
Ultima oră
23:54 - Impactul uriaș al inteligenței artificiale. Multe joburi și firme vor dispărea
23:50 - Ministrul Economiei: Cred că unii anti-reformiști ar jubila dacă Bolojan sau USR ar pleca de la guvernare / Noi, USR, am face reformele mai repede, dar nu le putem face singuri
23:19 - Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente
22:37 - Compania Atlassib se poate închide după 33 de ani. Ce a anunțat Ilie Carabulea
22:37 - „Un suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie o conversație cu Crin Antonescu și de ce consideră că l-a evaluat greșit
22:04 - Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
21:51 - Tânăr român găsit mort în Turcia, după o lună de căutări. Trupul a fost recuperat din Golful Izmit
21:15 - Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
21:15 - Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
20:42 - Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului