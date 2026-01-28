O femeie din Anglia, mamă a doi copii, a rămas fără 250.000 de lire, casă și mașină după ce a fost păcălită pe internet de șase escroci sentimentali. Victima a spus pentru că aceștia au profitat de vulnerabilitățile ei: „Când cineva îți acordă atenție, chiar dacă este un escroc, e plăcut; se joacă cu sentimentele tale”.

Cum a fost păcălită femeia

Jennifer Barton, în vârstă de 44 de ani, a fost păcălită de escroci care s-au dat drept Alexander Ludwig, Charlie Hunnam, Nicky Byrne sau Michael Ray.

„Unii spuneau că trec printr-un divorț și nu au bani. Era o scuză după alta: unul că a fost arestat, altul că a rămas fără conracte, unul era la Londra și a fost jefuit… Toți mi-au spus că mă iubesc și că vor să se însoare cu mine, că vin în Anglia să fie cu mine. (…)

M-am întrebat dacă nu am mers prea departe, dar devenisem dependentă de cheltuirea acestor bani. Aveam atenția cuiva și îmi plăcea atenția asta”, a povestit păgubita.

Un prim impostor a spus că e Alexander Ludwig și a pretins că are nevoie de 3.000 de lire pentru taxe de judecată. Într-un an, ea i-a dat 6.000 de lire în numerar și 6.000 în bitcoin.

Un altul a pretins că e tot Ludwig și că are nevoie de peste 100.000 de lire pentru a-l prinde pe primul escroc.

Un altul a zis că e Charlie Hunnam și i-a promis o relație, dar s-a dat de gol la un telefon când „avea clar un accent diferit”.

Cum și-a vândut femeia casa

Într-un final, un escroc a pretins că e cântărețul Michael Ray, că are o organizație caritabilă „care m-ar fi ajutat să acopăr facturile pentru câteva luni și trebuia să îi trimit niște bani”.

Individul i-a spus că va trimite 140.000 de lire în schimb: „Am vândut casa și am cheltuit toți banii. Am primit 111.000 de lire și apoi, în afară de puțin pentru hotel și mașină de închiriat, restul banilor s-au dus la el. Mi-a spus că voi putea să cumpăr o casă nouă cu banii și-mi tot zicea că totul e bine”.

Jennifer și-a dat seama că e păcălită când individul a tot refuzat să se întâlnească: „Am rămas și acum n-am nici casă. Pentru cine trece printr-o situație similară, vă rog apelați la familie și prieteni. Mai ales dacă vă cer bani! Unul dintre escroci mi-a trimis cadouri și o pictură pe pânză. Mi-a mai trimis și o cană cu fața lui…”.