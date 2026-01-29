Un accident aviatic a avut loc miercuri în nord-estul Columbiei, iar toate cele 15 persoane de la bord au murit. Printre victime se află un membru al Congresului și un candidat la alegerile parlamentare. Aeronava aparținea unei companii de stat și zbura între orașele Cúcuta și Ocaña. Turnul de control a pierdut legătura cu piloții la doar câteva minute după decolare. Epava a fost găsită de localnici într-o zonă muntoasă greu accesibilă.

Cine sunt victimele acestui accident aviatic

Autoritățile locale au confirmat că nu există supraviețuitori în urma impactului. Pe lista pasagerilor se aflau 13 persoane și doi membri ai echipajului. Printre aceștia a fost identificat parlamentarul Diógenes Quintero, alături de asistentul său personal. De asemenea, în avion se afla și Carlos Salcedo, un politician care candida pentru un loc în Congres la alegerile din martie. Fermierii din satul Curasica au fost primii care au ajuns la locul tragediei și au anunțat poliția.

Ce spun autoritățile despre cauzele prăbușirii

Comunicațiile cu avionul s-au întrerupt brusc în timp ce acesta zbura deasupra unei zone cu munți înalți. , un model Beechcraft de fabricație americană, trebuia să ajungă la destinație în doar 25 de minute. Ministrul Transporturilor a anunțat că o echipă specială investighează acum cauzele accidentului. Specialiștii analizează ultimele date de pe radare pentru a vedea dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau despre condiții meteo nefavorabile, scrie

Un avion s-a prăbușit în aceeași regiune și în urmă cu exact 50 de ani. Localnicii își amintesc de un accident tras la indigo, petrecut în mai 1975, tot pe ruta dintre Cúcuta și Ocaña. Satena este o companie aeriană de stat care face legătura între orașele mici și zonele izolate ale Columbiei. Regiunea Norte de Santander este cunoscută pentru terenul său accidentat, care face zborurile scurte foarte dificile pentru piloți.