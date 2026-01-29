B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie aviatică în Columbia. Un avion cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în munți

Tragedie aviatică în Columbia. Un avion cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în munți

Flavia Codreanu
29 ian. 2026, 07:34
Tragedie aviatică în Columbia. Un avion cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în munți
Sursa foto: Pixabay / @rauschenberger
Cuprins
  1. Cine sunt victimele acestui accident aviatic
  2. Ce spun autoritățile despre cauzele prăbușirii

Un accident aviatic a avut loc  miercuri în nord-estul Columbiei, iar toate cele 15 persoane de la bord au murit. Printre victime se află un membru al Congresului și un candidat la alegerile parlamentare. Aeronava aparținea unei companii de stat și zbura între orașele Cúcuta și Ocaña. Turnul de control a pierdut legătura cu piloții la doar câteva minute după decolare. Epava a fost găsită de localnici într-o zonă muntoasă greu accesibilă.

Cine sunt victimele acestui accident aviatic

Autoritățile locale au confirmat că nu există supraviețuitori în urma impactului. Pe lista pasagerilor se aflau 13 persoane și doi membri ai echipajului. Printre aceștia a fost identificat parlamentarul Diógenes Quintero, alături de asistentul său personal. De asemenea, în avion se afla și Carlos Salcedo, un politician care candida pentru un loc în Congres la alegerile din martie. Fermierii din satul Curasica au fost primii care au ajuns la locul tragediei și au anunțat poliția.

Ce spun autoritățile despre cauzele prăbușirii

Comunicațiile cu avionul s-au întrerupt brusc în timp ce acesta zbura deasupra unei zone cu munți înalți. Aeronava, un model Beechcraft de fabricație americană, trebuia să ajungă la destinație în doar 25 de minute. Ministrul Transporturilor a anunțat că o echipă specială investighează acum cauzele accidentului. Specialiștii analizează ultimele date de pe radare pentru a vedea dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau despre condiții meteo nefavorabile, scrie libertatea

Un avion s-a prăbușit în aceeași regiune și în urmă cu exact 50 de ani. Localnicii își amintesc de un accident tras la indigo, petrecut în mai 1975, tot pe ruta dintre Cúcuta și Ocaña. Satena este o companie aeriană de stat care face legătura între orașele mici și zonele izolate ale Columbiei. Regiunea Norte de Santander este cunoscută pentru terenul său accidentat, care face zborurile scurte foarte dificile pentru piloți.

Tags:
Citește și...
Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
Externe
Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent
Externe
Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent
O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”
Externe
O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”
Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
Externe
Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
Externe
Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
Externe
Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
Externe
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
Austria urmează exemplele Australiei și al Franței. Rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 14 ani
Externe
Austria urmează exemplele Australiei și al Franței. Rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 14 ani
Vulcan din Kamceatka, din nou activ. Cenușa s-a ridicat la 9.000 de metri
Externe
Vulcan din Kamceatka, din nou activ. Cenușa s-a ridicat la 9.000 de metri
Guvernul britanic reduce taxele pentru puburi și săli de muzică live. Cum încearcă Londra să salveze sectorul ospitalității
Externe
Guvernul britanic reduce taxele pentru puburi și săli de muzică live. Cum încearcă Londra să salveze sectorul ospitalității
Ultima oră
10:36 - Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
10:34 - Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
10:31 - Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
10:28 - Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.
10:13 - Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
09:59 - Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
09:56 - Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
09:39 - Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
09:36 - Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
09:11 - Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent