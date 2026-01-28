B1 Inregistrari!
Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 20:01
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce este guvernul suedez  considerată această măsură potrivită
  2. Când va intra în vigoare noua lege

Guvernul suedez a anunțat o măsură radicală pentru școlile primare și gimnaziale. Propune interzicerea totală a telefoanelor mobile pe parcursul zilei de cursuri. Elevii de până la clasa a IX-a vor fi obligați să predea dispozitivele dimineața și le vor primi înapoi abia la sfârșitul programului. Decizia vine după ce studiile au arătat că elevii suedezi sunt mult mai distrași de instrumentele digitale față de media altor state. Autoritățile consideră că această schimbare este necesară pentru a îmbunătăți concentrarea și performanța școlară.

De ce este guvernul suedez  considerată această măsură potrivită

Ministrul suedez al educației, a descris inițiativa ca fiind esențială pentru protejarea elevilor și sprijinirea părinților. Datele oficiale arată că un elev de gimnaziu din Suedia petrece, în medie, aproape șapte ore pe zi în fața ecranelor, fără a lua în calcul timpul de la școală. Interdicția la nivel național va garanta că toate unitățile de învățământ aplică aceleași reguli stricte. Oficialii suedezi susțin că reducerea timpului digital va avea un impact pozitiv direct asupra sănătății mintale a tinerilor și va diminua factorii de stres din sălile de clasă.

Când va intra în vigoare noua lege

Dacă proiectul va fi adoptat de parlament, noile reguli vor fi aplicate începând cu semestrul de toamnă, în august 2026. Măsura va fi valabilă inclusiv în unitățile de tip after-school. Această decizie marchează o schimbare majoră de strategie pentru Suedia, care în 2017 a promovat intens înlocuirea manualelor cu tablete. Totuși, scăderea performanțelor școlare din ultimii ani a determinat autoritățile să revină la metodele clasice de predare și să limiteze drastic accesul la tehnologie în timpul studiului.

Suedia se alătură unui curent european tot mai puternic de limitare a tehnologiei în unitățile de învățământ. Aproximativ 80% dintre școlile din această țară au introdus deja interdicții locale, însă guvernul dorește o lege unitară, potrivit hotnews

