Sediul Deutsche Bank din Frankfurt a fost descins de Poliția din Germania miercuri. Anchetatorii caută dovezi într-un dosar de spălare de bani care îl vizează pe miliardarul rus Roman Abramovici. Procurorii suspectează că banca a facilitat tranzacții ilegale pentru mai multe companii străine.

Ce caută procurorii în sediul Deutsche Bank din Frankfurt

Investigația este una strict secretă și vizează fapte petrecute între anii 2013 și 2018. Autoritățile cred că banca a trimis cu mare întârziere informații despre companiile suspecte. Procurorii din Frankfurt verifică acum mai mulți angajați ai băncii, dar și persoane a căror identitate nu a fost încă dezvăluită. Aceștia vor să afle cum au fost folosite entitățile străine pentru a ascunde proveniența unor sume uriașe de bani.

Reacția oficială a avocatului lui

Reprezentanții legali ai miliardarului rus neagă orice implicare în acest caz. Avocatul lui Abramovici a declarat că omul de afaceri nu are cunoștință despre nicio anchetă a poliției germane. Acesta susține că fostul patron al clubului Chelsea a respectat întotdeauna legile internaționale.

Cine este Roman Abramovici

Roman Abramovici este unul dintre cei mai bogați și influenți oameni de afaceri din Rusia. Acesta a devenit celebru la nivel mondial după ce a cumpărat clubul de fotbal Chelsea Londra în anul 2003, pe care l-a condus aproape douăzeci de ani. Averea sa provine în principal din industria petrolului și aluminiului, potrivit

În anul 2022, după începutul războiului din Ucraina, Uniunea Europeană și Marea Britanie l-au inclus pe lista sancțiunilor. Autoritățile i-au înghețat conturile și l-au forțat să vândă clubul Chelsea. Abramovici a fost implicat și în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina în primele luni ale conflictului. În prezent, acesta deține cetățenie rusă, israeliană și portugheză, dar multe dintre afacerile sale sunt blocate din cauza sancțiunilor internaționale.