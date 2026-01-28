B1 Inregistrari!
Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 22:04
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Declarație aiuritoare despre homosexuali și stresul la muncă
  2. Hohote de râs după declarația ministrului

Zulkifli Hasan, ministrul Afacerilor Religioase din Malaysia, a susținut, într-un răspuns oficial adresat unui parlamentar, că stresul la locul de muncă îi poate face pe oameni homosexuali.

Schimbul de scrisori a avut loc în contextul unor noi presiuni puse pe comunitatea LGBT din această țară, după ce autoritățile religioase și poliția au reacționat la plângerile unui sultan și ale unor politicieni islamiști, care susțineau că o tabără de vacanță promova „stilul de viață LGBTQ”.

Declarație aiuritoare despre homosexuali și stresul la muncă

Deputata Siti Zailah Mohd Yusoff i-a adresat o scrisoare ministrului în care l-a întrebat care sunt factorii care contribuie la creșterea numărului de membri LGBT în Malaysia. Ea a mai cerut și alte date și statistici, inclusiv numărul de membri ai comunității LGBT în țara lor.

Ministrul Zulkifli Hasan i-a răspuns citând un pretins studiu realizat în 2017 de „Sulaiman et al.”, afirmând că printre factorii care determină o persoană să aibă „un stil de viață LGBT” se numără influența anturajului, experiențele sexuale și stresul de la muncă.

„Studiul notează că o combinație a acestor factori poate contribui la dezvoltarea unui comportament legat de LGBT”, a scris Zulkifli. Ministrul i-a mai transmis deputatei că nu există statistici oficiale privind comunitatea LGBT din Malaysia.

Hohote de râs după declarația ministrului

Explicațiile ministrului au devenit virale în online-ul local, oamenii întrecându-se în glume și ironii.

„Dacă e adevărat, sunt șocat că nu-s toți gay la mine la birou”, a scris un internaut, citat de presa străină.

„Altfel spus: ei nu lucrează niciodată din greu în parlament?”, a reacționat altcineva.

