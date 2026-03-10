B1 Inregistrari!
Rusia, principalul câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Criza petrolului finanțează mașinăria de război a Moscovei

Rusia, principalul câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Criza petrolului finanțează mașinăria de război a Moscovei

Adrian Teampău
10 mart. 2026, 12:55
Rusia, principalul câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Criza petrolului finanțează mașinăria de război a Moscovei
Sursa foto: Hepta - DPA Images
Criza petrolului din Golful Persic finanțează mașinăria de război a Moscovei și face din Rusia principalul beneficiar al confictului din Orientul Mijlociu. Opinia îi aparține președintelui Consiliului UE, Antonio Costa”

Criza petrolului în beneficiul lui Putin

Antonio Costa, președintele Consiliului UE, consideră că Rusia este, până în prezent, singurul câştigător al  conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Criza petrolului care face ca prețurile energiei să crească vertiginos, alimentează mașinăria de război a Moscovei. Iar atenția acordată războiului purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei să se estompeze.

„Până acum, există un singur câştigător în acest război – Rusia.(…) Câştigă noi resurse pentru a-şi finanţa războiul împotriva Ucrainei, pe măsură ce preţurile la energie cresc. Profită de deturnarea capacităţilor militare, care altfel ar fi putut fi trimise pentru a sprijini Ucraina. Şi beneficiază de pe urma scăderii atenţiei faţă de frontul ucrainean, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu preia centrul scenei, a concluzionat Costa într-un discurs adresat ambasadorilor UE la Bruxelles, după cum transmit Reuters şi AFP.

El a subliniat că UE trebuie să protejeze ordinea internaţională bazată pe reguli. În prezent, această ordine internațională este contestată de Statele Unite, ca și de Rusia. Costa a mai cerut ca toate părţile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu să revină la masa negocierilor.

„Libertatea şi drepturile omului nu pot fi obţinute prin bombe. Doar dreptul internaţional le susţine. Trebuie să evităm o escaladare suplimentară. O astfel de cale ameninţă Orientul Mijlociu, Europa şi nu numai”, a insistat Antonio Costa.

Statele G7 analizează o „eliberare coordonată” a petrolului din rezerve

Criza petrolului provocată de războiul din Orientul Mijlociu ia amploare. Drept urmare, miniștrii de finanțe ai statelor din G7 analizează posibilitatea eliberării coordonate de petrol din rezervele strategice. Scopul aceste măsuri este de a stabiliza piețele energetice, după ce prețurile petrolului au atins la cele mai ridicate niveluri din 2022.

Potrivit Financial Times, măsura ar putea fi organizată de International Energy Agency, instituția care coordonează astfel de intervenții. Trei state membre  G7, inclusiv Statele Unite, și-au exprimat  sprijinul pentru inițiativă, conform surselor citate de publicație.

Pe de altă parte, Donald Trump l-a contactat pe Vladimir Putin, la telefon, discutând pentru mai bine de o oră. Convorbirea a fost catalogată drept bună. Administrația Trump ia în calcul relaxarea unor sancțiuni impuse Rusiei care ar putea reveni pe piața petrolului. Șeful de la Casa Albă este îngrijorat de majorarea costurilor la combustibil care ar putea afecta rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

