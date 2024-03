Gestul pe care l-a făcut presupusa amantă a lui William, chiar înainte ca Prințesa Kate să facă anunțul șocant despre diagnosticul ei

În ultima vreme au tot apărut zvonuri conform cărora . Aceste speculații s-au accentuat și mai tare în perioada în care Prințesa Kate Middleton a dispărut din spațiul public.

Gestul făcut de presupusa amantă a lui William

Chiar cu puțin timp înainte ca prințesa de Wales să dezvăluie diagnosticul său crunt, și anume, că are cancer, presupusa amantă a soțului ei, Rose Hanbury, a transmis o notificare starului de televiziune Stephen Colbert, gazda un show de renume din Statele Unite.

Notificarea a trimis-o după ce Stephen Colbert a făcut o glumă la începutul acestei luni, în timpul emisiunii, despre presupusa aventură a lui Rose Hanbury cu nimeni altul decât Prințul William, făcând mai multe speculații.

Rose Hanbury, Marchiza de Cholmondeley, a dezmințit ferm zvonurile presupusei aventuri, chiar cu puțin timp înainte de dezvăluirea diagnosticului Prințesei de Wales, conform

În timpul episodului emisiunii The Late Show With Stephen Colbert, difuzat pe 12 martie, Colbert a glumit pe seama zvonurilor din trecut privind o aventură între William și Hanbury.

„Regatul a fost înfierbântat de aparenta dispariție a lui Kate Middleton. Ei bine, acum, detectivii de pe internet presupun că absența lui Kate ar putea avea legătură cu faptul că soțul ei și viitorul rege al Angliei, William, ar avea o aventură. Deci cred că știm cu toții cine este presupusa altă femeie. Spuneți cu mine: Marchiza de Cholmondeley – ce nume frumos!”, a spus atunci Colbert.

Reprezentanții legali ai lui Hanbury au confirmat informația

Reprezentanții legali ai lui Hanbury au confirmat faptul că au contactat emisiunea din SUA, în legătură cu aceste comentarii, într-o declarație pentru In Touch, conform .

„Se pare că zvonul a intrat recent în mass-media ca urmare a unei alte glume făcute pe seama ei în emisiunea The Late Show With Stephen Colbert. Am scris în numele clientului nostru către CBS și către diverse alte organizații media de renume pentru a confirma că afirmația este falsă”, au transmis reprezentanții legali ai lui Rose Hanbury.

a dezmințit, la jumătatea lunii martie, zvonurile că ar avea o aventură cu Prințul William. „Zvonurile sunt complet false”, a spus Marchiza de Cholmondeley, printr-o declarație a echipei sale legale, pentru publicația .