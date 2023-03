Gl. (r) Virgil Bălăceanu: Nu sunt semne că războiul din Ucraina se va încheia în 2023. Polonia a gândit mult mai intuitiv decât România amenințarea venită din partea Rusiei (VIDEO)

Europa, ca să se apere și să mențină suveranitatea și libertatea statelor componente, trebuie să își consolideze capacitățile de apărare, a declarat gl. (r) Virgil Bălăceanu, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, care consideră că Polonia „a gândit mult mai intuitiv” decât România „amenințarea venită din partea Federației Ruse”.

Virgil Bălăceanu, pe B1 TV: NATO, prins descoperit. Stocurile de muniție, insuficiente pentru un război de lungă durată

Întrebat despre consolidarea militară a Europei, generalul a explicat: „Europa se întoarce, din păcate pentru Europa, la un război de tip clasic la ea acasă, război de tip clasic care nu a fost luat în considerare – o bună perioadă de timp, NATO, Europa, România au discutat foarte mult despre războiul hibrid. De multe ori, intervențiile cu diverse ocazii pe care am avut posibilitatea să le fac erau contestate pentru că răspunsul era `n-o să mai fie viitorul război un război cu tancuri, un război masiv de folosire a artileriei, a sistemelor de apărare antiaeriană, va fi un război bazat pe componenta cibernetică, un război pe acțiuni de tip hibrid, și mai puțin pe componenta militară`”.

„Iată că lucrurile sunt cu totul altfel la ora actuală. Războiul din Ucraina ne demonstrează că Europa, ca să se apere, ca să își mențină suveranitatea și libertatea statelor componente fie Alianței Nord-Atlantice, fie a organizației economico-financiare și pentru probleme de apărare și politică externă, poate le vedem mai bine concretizate, mă refer la Uniunea Europeană, trebuie să își consolideze capacitățile de apărare, capacități de apărare care înseamnă și o regândire a mijloacelor din dotare, inclusiv a tancurilor, a mașinilor de luptă ale infantierei, a artileriei și a stocurilor de muniție”, a continuat Virgil Bălăceanu.

„NATO este prins descoperit, pentru că stocurile de muniție sunt insuficiente pentru a duce un război de lungă durată și Ucraina demonstrează că am trecut în al doilea an de război și nu sunt semne că acest război se va încheia în acest an. Sunt schimbări profunde care se pot produce”.

„Polonia este un actor important în flancul de nord-est al NATO, cum de altfel este și România în flancul de sud-est. Polonia, însă, a gândit mult mai intuitiv amenințarea venită din partea Federației Ruse. Polonia ia niște măsuri de consolidare a apărării încă din momentul în care suspendă serviciul militar obligatoriu, în 2009, și în același an introduc legea rezervei voluntare. România, datorită inapetenței politicienilor pentru rezolvarea unei asemenea probleme, întârzie 10 ani de zile pentru a adopta o lege prin care să refacă rezerva Armatei României”, a adăugat el.