Comisia Europeană a amendat Google cu aproape 3 miliarde de euro pentru încălcarea normelor de concurență legate de tehnologia sa publicitară (adtech).

De ce a amendat Comisia Europeană Google

Google oferă mai multe servicii adtech care funcționează între agenții de publicitate și editori pentru a afișa reclame pe site-uri web sau aplicații mobile.

Comisia a constatat că gigantul tehnologic și-a favorizat propriile servicii adtech de afișare online în detrimentul furnizorilor concurenți de servicii adtech, al agenților de publicitate și al editorilor online, potrivit .

Organismul UE a ordonat companiei să pună capăt unor astfel de practici și să implementeze măsuri care ar pune capăt a ceea ce comisia a numit „conflictele de interese inerente” ale companiei de-a lungul de aprovizionare adtech.

O investigație a comisiei a constatat că Google era dominant pe piața serverelor de reclame pentru editori cu serviciul său DFP, precum și pe piața instrumentelor de cumpărare de reclame pentru web-ul deschis cu serviciile sale Google Ads și DV360.

Ancheta a constatat că, între „cel puțin 2014” și prezent, Google a abuzat de pozițiile sale dominante prin:

Comisia a acordat Google 60 de zile pentru a răspunde, dar și-a exprimat deja opinia că doar o vânzare de produse a unei părți din serviciile sale ar rezolva problema conflictelor de interese.

Amenda va fi contestată

A precizat că amenda de 2,95 miliarde de euro reflectă „durata și gravitatea” încălcării, precum și cifra de afaceri relevantă a AdX în SEE.

„Compania trebuie acum să propună o soluție serioasă pentru a-și gestiona conflictele de interese și, dacă nu reușește să facă acest lucru, nu vom ezita să impunem soluții ferme”, a declarat comisarul pentru concurență, Teresa Ribera.

Compania, însă, a descris amenda drept „nejustificată” și a declarat că va contesta decizia.