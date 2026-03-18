Acasa » Externe » O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți

O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți

Iulia Petcu
18 mart. 2026, 20:54
O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum funcționează noul sistem digital
  2. Ce impact a avut legea până acum
  3. De ce mizează autoritățile pe controale mai stricte

Grecia face un pas important în combaterea vânzării de alcool și tutun către minori, prin introducerea unui sistem digital de verificare a vârstei. Autoritățile susțin că noua soluție elimină lacunele din aplicarea legii și întărește controalele în teren.

Cum funcționează noul sistem digital

Noul mecanism permite comercianților să verifice rapid vârsta clienților prin intermediul unui portofel digital, folosit deja la scară largă în Grecia, potrivit Euronews. Sistemul este conceput pentru a preveni situațiile în care vânzătorii invocau lipsa informațiilor despre vârsta cumpărătorilor.

„Ceea ce facem astăzi elimină această scuză”, a declarat ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis. „Face controalele mai simple, relația mai clară și aplicarea amenzilor mai ușoară”.

Autoritățile consideră că această soluție este o premieră la nivel european, fiind inspirată din standardele tehnice folosite pentru verificarea vârstei pe platformele online. Practic, sistemul transferă aceste principii în interacțiunile de zi cu zi dintre comercianți și clienți.

Ce impact a avut legea până acum

De la intrarea în vigoare a legislației, în iulie 2025, controalele au crescut semnificativ, depășind deja jumătate din totalul verificărilor realizate pe parcursul anului anterior. Intensificarea acțiunilor reflectă interesul autorităților pentru aplicarea strictă a noilor reguli.

În urma acestor controale, poliția a efectuat sute de arestări, majoritatea fiind legate de comercializarea alcoolului către minori. Totodată, au fost aplicate sancțiuni administrative și au fost întocmite sesizări pentru încălcări ale legislației.

Un element nou îl reprezintă obligativitatea raportării către autorități a evenimentelor private la care participă minori, o măsură menită să limiteze consumul ilegal. Această prevedere oferă instituțiilor instrumente suplimentare pentru intervenții rapide și eficiente, relatează Antena3.

De ce mizează autoritățile pe controale mai stricte

Reprezentanții guvernului subliniază că noile reguli obligă comercianții să verifice identitatea cumpărătorilor și să respecte legea fără excepții. În același timp, sistemul digital simplifică procesul de control și reduce posibilitatea abaterilor.

Prin combinarea tehnologiei cu măsuri legislative mai ferme, autoritățile încearcă să creeze un cadru mai eficient pentru protejarea minorilor. Accentul este pus pe prevenție, dar și pe sancționarea rapidă a celor care nu respectă regulile.

Citește și...
Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
Externe
Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
A ieșit din închisoare și a provocat haos în Germania: Cum a reușit un român beat să blocheze traficul feroviar
Externe
A ieșit din închisoare și a provocat haos în Germania: Cum a reușit un român beat să blocheze traficul feroviar
Friedrich Merz îndeamnă Europa să ia distanță de SUA. Declarația de independență din Bundestag
Externe
Friedrich Merz îndeamnă Europa să ia distanță de SUA. Declarația de independență din Bundestag
O nouă măsură în Rusia: Femeile care aleg să nu aibă copii vor primi obligatoriu consiliere psihologică
Externe
O nouă măsură în Rusia: Femeile care aleg să nu aibă copii vor primi obligatoriu consiliere psihologică
Un meteorit uriaș de 7 tone a explodat deasupra SUA. Momentul, filmat de mai multe camere (VIDEO)
Externe
Un meteorit uriaș de 7 tone a explodat deasupra SUA. Momentul, filmat de mai multe camere (VIDEO)
RO-ALERT, varianta Moldova. Ce nume va avea sistemul lansat la Chișinău
Externe
RO-ALERT, varianta Moldova. Ce nume va avea sistemul lansat la Chișinău
Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea avea acces la conversații
Externe
Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea avea acces la conversații
Cum intră cocaina în Europa fără să fie depistată. Metodele tot mai sofisticate ale rețelelor criminale
Externe
Cum intră cocaina în Europa fără să fie depistată. Metodele tot mai sofisticate ale rețelelor criminale
Probleme grave pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu: Incendiu, toalete înfundate și echipaj epuizat. Ce urmează
Externe
Probleme grave pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu: Incendiu, toalete înfundate și echipaj epuizat. Ce urmează
Turnul Eiffel duce experiența la alt nivel. Noua atracție de la 60 de metri îi uimește pe turiști
Externe
Turnul Eiffel duce experiența la alt nivel. Noua atracție de la 60 de metri îi uimește pe turiști
Ultima oră
21:29 - Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
20:54 - Ce a pățit Alina Pușcaș? Vedeta a explicat de ce a apărut cu ochii învinețiți pe internet „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
20:48 - PSD, izolat în Parlament din cauza pachetelui de solidaritate. AUR va vota bugetul alături de PNL și USR
20:18 - Topul surpriză de pe DEX online: De ce au căutat românii „ntur!” și „cocar”
20:16 - Aluminiul se scumpește rapid pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Cum afectează criza lanțurile globale de aprovizionare
19:41 - Decizia procurorilor în crima de la Cenei: Doi minori trimiși în judecată, în timp ce ancheta pentru al treilea minor a fost clasată
19:39 - Numărul urșilor din România determină măsuri mai dure de control. Ce prevede noul proiect legislativ
19:37 - Război în Orientul Mijlociu. Atacul asupra zăcământului de gaze South Pars, crește prețul petrolului
19:36 - Dragoste cu năbădăi între vechi parteneri. Grindeanu denunță noua majoritate PNL-AUR-USR. Peneliști cer revenirea la sentimente mai bune
19:05 - „Choke Me” este doar o metaforă: Cum apără Televiziunea Română melodia care a revoltat activiștii