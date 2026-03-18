Grecia face un pas important în combaterea vânzării de alcool și tutun către minori, prin introducerea unui sistem digital de verificare a vârstei. Autoritățile susțin că noua soluție elimină lacunele din aplicarea legii și întărește controalele în teren.

Cum funcționează noul sistem digital

Noul mecanism permite comercianților să verifice rapid vârsta clienților prin intermediul unui portofel digital, folosit deja la scară largă în Grecia, potrivit . Sistemul este conceput pentru a preveni situațiile în care vânzătorii invocau lipsa informațiilor despre vârsta cumpărătorilor.

„Ceea ce facem astăzi elimină această scuză”, a declarat ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis. „Face controalele mai simple, relația mai clară și aplicarea amenzilor mai ușoară”.

Autoritățile consideră că această soluție este o premieră la nivel european, fiind inspirată din standardele tehnice folosite pentru verificarea vârstei pe platformele online. Practic, sistemul transferă aceste principii în interacțiunile de zi cu zi dintre comercianți și clienți.

Ce impact a avut legea până acum

De la intrarea în vigoare a legislației, în iulie 2025, controalele au crescut semnificativ, depășind deja jumătate din totalul verificărilor realizate pe parcursul anului anterior. Intensificarea acțiunilor reflectă interesul autorităților pentru aplicarea strictă a noilor reguli.

În urma acestor controale, poliția a efectuat sute de arestări, majoritatea fiind legate de comercializarea către minori. Totodată, au fost aplicate sancțiuni administrative și au fost întocmite sesizări pentru încălcări ale legislației.

Un element nou îl reprezintă obligativitatea raportării către autorități a evenimentelor private la care participă minori, o măsură menită să limiteze consumul ilegal. Această prevedere oferă instituțiilor instrumente suplimentare pentru intervenții rapide și eficiente, relatează Antena3.

De ce mizează autoritățile pe controale mai stricte

Reprezentanții guvernului subliniază că noile reguli obligă comercianții să verifice identitatea cumpărătorilor și să respecte legea fără excepții. În același timp, sistemul digital simplifică procesul de control și reduce posibilitatea abaterilor.

Prin combinarea tehnologiei cu măsuri legislative mai ferme, autoritățile încearcă să creeze un cadru mai eficient pentru protejarea . Accentul este pus pe prevenție, dar și pe sancționarea rapidă a celor care nu respectă regulile.