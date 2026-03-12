B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Alcoolul nu se mai vinde noaptea în magazinele din Varșovia începând cu 1 iunie

Alcoolul nu se mai vinde noaptea în magazinele din Varșovia începând cu 1 iunie

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 19:06
Alcoolul nu se mai vinde noaptea în magazinele din Varșovia începând cu 1 iunie
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. De ce Varșovia interzice vânzarea de alcool după ora 22:00
  2. Unde va fi permis consumul în continuare
  3. Care sunt efectele observate în alte orașe poloneze

Varșovia interzice vânzarea de alcool pe timp de noapte, după un vot aproape unanim dat de consiliul local al capitalei Poloniei. Măsura are ca scop reducerea incidentelor violente.

De ce Varșovia interzice vânzarea de alcool după ora 22:00

Decizia autorităților vine ca un răspuns la problemele legate de ordinea publică și zgomotul pe timp de seară  care afectează locuitorii. Primarul capitalei poloneze a explicat că interdicția vizează intervalul orar 22:00 – 06:00. Măsura a fost întocmită pe rezultatele unor programe-pilot desfășurate în zona centrală. Unitățile care nu vor respecta noile reguli riscă amenzi  sau chiar pierderea licenței de comercializare.

„Răspundem la o problemă reală, și anume zgomotul, tulburările de ordine publică, intervențiile serviciilor și nopțile nedormite pentru locuitori”, a declarat primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski.

Unde va fi permis consumul în continuare

Deși Varșovia a luat deja ceastă măsură în unitățile comerciale de tip retail, regulile nu se aplică peste tot. Locuitorii și turiștii vor putea consuma în continuare băuturi alcoolice în restaurante, baruri și locuri de divertisment. De asemenea, magazinele duty-free din incinta Aeroportului Chopin nu vor fi afectate de această restricție, ceea ce înseamnă că își păstrează regimul actual de vânzare.

Care sunt efectele observate în alte orașe poloneze

Polonia se confruntă cu o problemă majoră de sănătate publică, fiind pe locul al doilea în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de alcool. În acest context, restricționarea vânzărilor pe timp de noapte a devenit o soluție tot mai utilizată. Orașe precum Cracovia sau Wroclaw au raportat deja scăderi drastice ale numărului de intervenții ale poliției după implementarea unor legi similare, scrie Hotnews.

În Cracovia, intervențiile poliției pentru consum excesiv au scăzut de la 350 în 2022, la doar 52 în 2025.

Datele Eurostat arată că Polonia urmează Slovaciei în clasamentul mortalității asociate alcoolului.

Un studiu CBOS arată că 74% dintre polonezi preferă să consume alcool acasă, în timp ce doar 9% merg în baruri.

