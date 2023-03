Grecia: Yanis Varoufakis a ajuns la spital. Fostul ministru de Finanțe a fost atacat de 20 de indivizi cu cagule

Yanis Varoufakis, ministru de Finanțe în Grecia în timpul crizei datoriilor din 2015, a ajuns la spital după ce a fost bătut de un grup de circa 20 de indivizi cu cagule, informează

Fostul ministru a fost bătut la ieşirea dintr-un restaurant. El a fost pus la pământ și lovit cu pumnii și picioarele. A ajuns la spital cu nasul fracturat.

Ulterior, pe Twitter, Varoufakis a mulțumit pentru mesajele de susținere pe care le-a primit.

Thank U to our Greek NHS staff for treating me. Thank U all for your solidarity. Let us please stay focused: We are mourning the 57 victims of rail privatisation. We support the spontaneous youth rallies, the greatest hope that Greece can change. See you at the demonstrations 1/2

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis)