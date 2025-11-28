B1 Inregistrari!
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații

Iulia Petcu
28 nov. 2025, 21:24
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce au intrat jurnaliștii în grevă
  2. Cum s-a resimțit greva în mass-media
  3. Ce doresc sindicaliștii și ce spun editorii
  4. Ce efecte a avut greva asupra societății

O grevă istorică a jurnaliștilor a paralizat o mare parte din mass-media italiană vineri, afectând fluxul de informații în întreaga țară. Protestul, care va continua până sâmbătă dimineață, vizează renegocierea contractului colectiv de muncă, considerat depășit de profesioniștii din presă. Situația a atras atenția publicului și a generat perturbări în alte sectoare, pe fondul unei greve generale declanșate în aceeași zi.

De ce au intrat jurnaliștii în grevă

Sindicaliștii cer revizuirea contractului colectiv de muncă, aflat în vigoare din 2016 și considerat depășit. Într-un comunicat, Federația Națională a Presei Italiene (FNSI) a explicat: „Suntem în grevă deoarece contractul nostru de muncă a expirat acum 10 ani și, mai presus de toate, pentru că suntem de părere că jurnalismul, un pilon fundamental al vieții democratice a țării, nu a primit atenția necesară din partea editorilor”.

Sindicatul a subliniat că reducerea personalului și a salariilor în ultimul deceniu „a avut repercusiuni grave asupra pluralismului și dreptului cetățenilor la informație” și că un nou contract ar trebui să garanteze o creștere salarială echitabilă, inclusiv pentru noii angajați.

Cum s-a resimțit greva în mass-media

Blocarea sectorului a fost fără precedent, afectând site-urile principalelor cotidiene și agențiile de presă ANSA și AGI. Dimineața, cititorii La Repubblica și La Stampa au găsit pe primele pagini un mesaj care anunța că „din cauza grevei jurnaliștilor” edițiile online nu vor fi actualizate timp de 24 de ore. ANSA și AGI au oprit publicarea corespondențelor începând cu ora 6:00, iar Rai News 24 a afișat „program redus” pentru întreaga zi, relatează spotmedia.ro.

prima pagină a publicațiilor La Stampa și La Republica sursa foto: captură de ecran

Ce doresc sindicaliștii și ce spun editorii

Pe lângă cererea de majorări salariale, FNSI solicită adaptarea contractului la transformările digitale, inclusiv reglementarea utilizării inteligenței artificiale în activitatea editorială. „În 10 ani, reducerea personalului și a salariilor jurnaliștilor (…) a avut repercusiuni grave asupra pluralismului și dreptului cetățenilor la informație”, a mai transmis sindicatul.

Federația Italiană a Editorilor de Presă (FIEG) a reacționat, acuzând că sindicatul „a refuzat să discute modernizarea cuprinzătoare a unui acord învechit sau introducerea unor reguli mai flexibile pentru a încuraja angajarea tinerilor lucrători”, limitându-se „la revendicări pur financiare”.

Ce efecte a avut greva asupra societății

Greva jurnaliștilor a coincis cu o grevă generală declanșată de principalele sindicate italiene împotriva proiectului de lege bugetară al guvernului condus de Giorgia Meloni, ceea ce a generat perturbări în transporturi și școli. Impactul combinat al acestor acțiuni a scos în evidență cât de vital este rolul presei în informarea publicului și menținerea funcționării normale a societății.

