Guvernul Slovaciei și-a cerut scuze în mod public pentru sterilizarea femeilor de etnie romă din perioada comunismului

Guvernul Slovaciei și-a cerut în mod public scuze pentru sterilizarea femeilor de etnie romă ce a avut parte în perioada anilor 1966 – 1989, a informat publicația DPA, citat de către Agerpres.

Oficalii de la Bratislava au emis, miercuri, o declarație în care condamnă în mod direct anii de încălcări ale drepturilor omului și le cere scuze persoanelor ce au avut de suferit.

Numărul de sterilizări nu este exact, dar se consideră că un număr de câteva mii de femei de etnie romă au avut de suferit în urma acestor politici, a declarat reprezentatul romilor din cadrul guvernului Slovaciei.

Potrivit acestuia, în perioada anilor 1966 – 1989 au fost realizate mai multe sterilizări forțate pentru a limita numărul de copii născuți în această etnie.

Chiar și așa, după căderea regimului comunist, în perioada anilor 1990 – 2004, guvernul a recunoscut că au fost presate în mod ilegal să accepte sterilizarea după ce acestea au dat naștere.

ONG-urile ce apără drepturile omului și Consiliul European au cerut în mod repetat Slovaciei să recunoască încălcările ce au avut loc în timpul regimului comunist și să despăgubească victimele afectate de aceste politici.

Comisarul reprezentativ pentru drepturile omului, Dunja Mijatovic, a mulțumit Slovaciei, pe Twitter, că și-a cerut scuze pentru represalii, iar aceasta reprezintă un prim pas important pentru a despăgubi victimele afectate.

The human rights commissioner for the Council of Europe, Dunja Mijatovic, welcomed the „apology to victims of forced sterilisation as a first important step.

„I now look forward to quick progress on an accessible &effective compensation mechanism,” https://t.co/lCa6G8zC6F

— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) November 25, 2021