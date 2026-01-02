B1 Inregistrari!
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote". Ce au povestit mai mulți oameni revoltați

Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: „E o nebunie. Nu avem bancnote”. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați

02 ian. 2026, 11:54
Adoptarea euro în Bulgaria a provocat haos: E o nebunie. Nu avem bancnote. Ce au povestit mai mulți oameni revoltați
Cuprins
  1. Haos în Bulgaria după adoptarea euro. De ce sunt comercianții nepregătiți pentru plata în euro
  2. Ce temeri există în rândul populației privind trecerea la euro
  3. Ce înseamnă adoptarea euro pentru viitorul Bulgariei

Haos în Bulgaria după adoptarea euro. Deși s-a anunțat de multă vreme adoptarea monedei euro, mulți comercianți au fost luați prin surprindere de schimbarea ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie. La piața din Plovdiv, clienții care au încercat să plătească în euro au fost adesea nevoiți să utilizeze leva, iar restul le-a fost oferit în moneda națională.

Vânzătoarea Nelly, de la o tarabă deschisă în prima zi a anului, a mărturisit: „Nu-mi da euro-ul ăla, n-am ce să-ți dau rest! Lucrez cu leva!”.

Un cumpărător a încercat să plătească pere cu o bancnotă de 10 euro, dar a fost nevoit să folosească leva: „Speram doar să fac prima mea achiziție în euro și nu s-a întâmplat”, a spus acesta potrivit 24 Chasa.

Haos în Bulgaria după adoptarea euro. De ce sunt comercianții nepregătiți pentru plata în euro

Nelly explică faptul că sistemul încă nu este adaptat:

„Nu suntem pregătiți pentru acest tip de plată. Fiica mea este casieriță într-un magazin din satul Parvenets, din regiunea Plovdiv. M-a sunat mai devreme: «Mamă, e oribil! O femeie în vârstă face cumpărături, casa de marcat arată suma de 17 euro, iar ea îmi dă 17 leva și nu vrea să înțeleagă. Cum o să ne descurcăm?»”

Pe strada Mladezhka din Plovdiv, majoritatea magazinelor au fost închise, iar supermarketurile deschise se confruntă cu lipsa bancnotelor euro și cu dificultăți în oferirea restului.

O casieră a declarat: „E o nebunie. Nu avem bancnote euro disponibile și suntem nevoite să lucrăm cu leva.”

Taximetriștii din Plovdiv încă preferă leva, iar unul dintre ei a mărturisit: „În ajunul Anului Nou am încasat doar leva. Va mai dura ceva timp până ne vom adapta complet la noua monedă.”

Ce temeri există în rândul populației privind trecerea la euro

Multe persoane se tem că prețurile vor crește, iar salariile nu vor ține pasul.

Nu, nu sunt mulțumită de introducerea euro, pentru că nu a existat nicio consultare publică. Ar fi trebuit să fie un referendum.”, a spus o femeie.

„Sunt împotriva introducerii euro, în primul rând pentru că leva a fost folosită timp de mulți ani. Nu avem nevoie de euro doar pentru a face cumpărături în alte țări, deoarece plățile se fac astăzi aproape în totalitate cu cardul. Călătorim frecvent în Europa și nu am întâmpinat dificultăți la plățile cu cardul de debit sau credit. Din aceste motive, nu mă pot obișnui cu ideea euro și nu susțin introducerea lui.”, a adăugat o altă femeie.

Un bărbat își exprimă îngrijorarea legată de economiile personale: „Sunt îngrijorat că fondurile aflate în bănci ar putea dispărea în continuare, așa cum s-a întâmplat în trecut în această țară.”

Ce înseamnă adoptarea euro pentru viitorul Bulgariei

Bancomatele din Sofia distribuie deja euro, acesta fiind un pas important în integrarea țării în zona euro, potrivit AP News. Cu o populație de aproape 6,7 milioane, Bulgaria face astfel un salt major spre o economie europeană mai integrată după tranziția de la comunism.

Totuși, adoptarea euro vine într-un context complicat, cu instabilitate politică după demisia guvernului conservator, dificultăți în accesarea fondurilor europene și proteste anticorupție. Grupuri naționaliste și pro-ruse amplifică temerile legate de sărăcie și pierderea identității naționale.

