Peste 500.000 de persoane au participat la din Franța, inclusiv 55.000 de persoane au fost doar la , conform cifrelor oficiale comunicate de autorități. Sindicatul CGT a estimat, însă, că „peste un milion de persoane” au participat la proteste în toată Franța.

Liderii sindicali au salutat greva ca fiind „deja un succes” și au emis un avertisment prim-ministrului Sébastien Lecornu, cerând justiție fiscală, socială și de mediu în viitorul său buget.

Cifrele indică faptul că acest protest este una dintre cele mai mari demonstrații conduse de sindicatele din Franța, de la săptămânile de mobilizare din 2023, împotriva reformelor pensiilor ale lui Macron. Potrivit autorităților, peste 35.000 de jandarmi au fost mobilizați în țară, pentru a face față protestatarilor.

Ce incidente au avut loc în Franța

Cel puțin 31 de protestatari au fost arestați la Paris și în împrejurimi, a anunțat prefectura poliției.

Asupra ofițerilor aflați în apropierea frontului marșului de la Paris au fost aruncate proiectile. Polițiștii au dat cu gaze lacrimogene, informează .

Tensiunile au izbucnit la Rennes, în nord-vestul Franței, fiind raportate ciocniri între poliție și manifestanți.

„Indivizii tulbură ordinea publică aruncând proiectile asupra poliției. Păstrați distanța față de aceste persoane violente”, a transmis prefectura locală pe X.

De asemenea, prefectura din Paris a anunțat că forțele de ordine au intervenit „pentru a opri un jaf bancar și a preveni o intruziune”.

De ce au ieșit oamenii în stradă, în Franța

Principalele sindicate din Franța au anunțat o grevă națională și proteste în masă împotriva proiectului de buget al guvernului pentru 2026.

Guvernul anterior, condus de prim-ministrul François Bayrou, a propus reduceri bugetare în valoare de aproximativ 44 de miliarde de euro .

Guvernul lui Bayrou a pierdut un vot de neîncredere pe 8 septembrie , în mare parte din cauza opoziției față de modul în care urma să fie gestionat bugetul.

Între timp, a fost numit Sébastien Lecornu noul prim-ministru, dar mulți consideră că propunerile bugetare sub conducerea sa urmează, în mare măsură, aceeași cale de austeritate.

În aceste momente au loc confruntări între protestatari și poliție, aceasta fiind a doua zi de demonstrații.

În timp ce protestatarii francezi organizează proteste și greve la nivel național, partidele de stânga și susținătorii acestora cer impozite mai mari pentru bogați și companii.

Câți angajați ai statului francez au intrat în grevă

Aproximativ 10,95% dintre cei 2,5 milioane de angajați ai statului francez au intrat în grevă în urma unui apel al unei alianțe intersindicale, în principal din cadrul Ministerului Educației, a raportat Ministerul Funcției Publice.

Prezența la vot este de două ori mai mare decât cea din 10 septembrie, când mișcarea „Hai să blocăm totul” (Bloquons Tout) a înregistrat o grevă de 4,58% dintre funcționarii publici.

Participarea a fost mai mică în alte sectoare publice, 5,63% dintre funcționarii publici teritoriali și 5,6% din personalul spitalicesc alăturându-se grevei.

Cine li s-a alăturat protestatarilor din Franța

Mai mulți elevi de liceu s-au alăturat mulțimii din Paris, depășind uneori grupurile sindicale pentru a mărșălui în fruntea demonstrației.

Printre aceștia se aflau doi adolescenți de 14 și 15 ani, din Val-de-Marne, în suburbiile din sudul Parisului, care purtau pancarte pe care scria „La dracu’ cu RN (partidul de extremă dreapta Adunarea Națională)” și „Macron, președintele bogaților”.

Manifestația de la Paris, convocată de o coaliție de sindicate, a pornit puțin după ora 14:00, începând din Place de la Bastille spre Nation.

Cine au fost răniți în timpul protestelor din Franța

Un jurnalist de la France Télévisions și doi ofițeri de poliție au fost răniți la Lyon în timpul confruntărilor dintre forțele de securitate și un grup de protestatari mascați aflați în fruntea unui marș anti-austeritate, potrivit prefecturii și reporterilor AFP.

Incidentele au izbucnit la aproximativ 90 de minute după începerea demonstrației, care, până atunci, atrăsese câteva mii de persoane pașnice în centrul orașului. În jurul orei 12:30, poliția a folosit cantități mari de gaze lacrimogene și câteva grenade asomatice ca răspuns la proiectilele aruncate de protestatarii îmbrăcați în negru, care conduceau marșul, au declarat jurnaliștii AFP.

Prefectura a raportat „numeroase proiectile și focuri de artificii”, care au vizat poliția din fața marșului, pe care l-a descris ca fiind „compus din numeroase persoane cu risc ridicat, împiedicând sindicatele să avanseze”.

În timpul ciocnirilor, un jurnalist de la France Télévisions a suferit arsuri și tinitus după ce a fost lovit în spate, deși nu este clar dacă rana a fost cauzată de un mortar de artificii sau de o grenadă a poliției. El a fost dus la spital. Doi ofițeri de poliție au fost răniți, inclusiv unul care „și-a pierdut un dinte” după ce a fost lovit de un proiectil, a anunțat prefectura.