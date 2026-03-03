B1 Inregistrari!
Israelul își extinde prezența militară în sudul Libanului. Netanyahu și Katz autorizează preluarea unor poziții strategice

Selen Osmanoglu
03 mart. 2026, 11:02
Cuprins
  1. IDF desfășoară trupe suplimentare la graniță
  2. Decizia politică și justificarea oficială
  3. Avertismentul Statelor Unite

Premierul israelian și ministrul Apărării au autorizat armata să avanseze în sudul Libanului, după atacuri atribuite grupării Hezbollah, sprijinite de Iran. Decizia vine într-un context regional extrem de tensionat, marcat de confruntări indirecte și avertismente internaționale privind securitatea în Orientul Mijlociu.

IDF desfășoară trupe suplimentare la graniță

Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au autorizat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în sudul Libanului, în urma unor atacuri ale grupării Hezbollah, conform The Guardian.

Armata israeliană a anunțat că a desfășurat soldați suplimentari în sudul Libanului, ca parte a eforturilor de a oferi securitate locuitorilor din nordul Israelului. Potrivit IDF, trupele sunt poziționate în apropierea graniței.

Purtătorul de cuvânt militar, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat într-un briefing online că trupele sunt „doar în zona de graniță, într-un mod defensiv, pentru a preveni atacurile împotriva civililor și a unor puncte extrem de strategice”.

Decizia politică și justificarea oficială

Ministrul Apărării a explicat că măsura are caracter preventiv.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat Forțele de Apărare Israeliene să avanseze și să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”, a spus Katz într-un comunicat.

Escaladarea vine după ce Hezbollah s-a alăturat Iranului într-un atac asupra Israelului, în contextul confruntării dintre Israel, Statele Unite și republica islamică.

Avertismentul Statelor Unite

În paralel, Statele Unite au transmis cetățenilor americani să părăsească de îndată Orientul Mijlociu, pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate. Lista comunicată de oficiali include: Bahrain, Egipt, Iran, Irak, Israel, Fâșia Gaza, Iordania, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Emiratele Arabe Unite și Yemen.

Extinderea prezenței militare israeliene în sudul Libanului ridică temeri privind o posibilă amplificare a conflictului la granița israeliano-libaneză, într-un moment în care întreaga regiune se află într-un echilibru fragil.

