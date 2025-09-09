B1 Inregistrari!
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului

Elena Boruz
09 sept. 2025, 19:26
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Sursa foto: Hepta.ro / Zuma Press / Maciej Rogowski

Florinel Coman, prins în mijlocul bombardamentelor din Qatar! Hotelul în care este cazat fotbalistul a fost zguduit din cauza impactului, iar soția acestuia a împărtășit acest lucru cu urmăritorii de pe Instagram.

Exploziile care s-au auzit în capitala Qatarului au fost inițiate de israelieni, care au anunțat că au lansat un atac care a vizat lideri de rang înalt ai grupării Hamas.

Cuprins:

  • Ce a scris Ioana Coman pe rețelele de socializare
  • Donald Trump, de acord cu atacul din Qatar

Ce a scris Ioana Coman pe rețelele de socializare

Soția fotbalistului celor de la Al Garafa a împărtășit spaima prin care a trecut soțul ei. Ioana a declarat că avea de gând ca mâine să zboare la partenerul ei, iar vestea a venit ca un trăsnet.

„Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris Ioana Coman, pe contul oficial de Instagram, conform Fanatik.

Donald Trump, de acord cu atacul din Qatar

Potrivit presei străine, președintele american Donald Trump ar fi fost de acord cu atacul din Doha. De cealaltă parte, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a explicat că „acțiunea de astăzi împotriva principalilor lideri teroriști Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă.

Potrivit aceleiași surse, postul de televiziune Al Arabiya din Arabia Saudită a informat că în urma atacului și-a pierdut viața liderul Hamas, Khalil al-Hayya, negociator șef și fost adjunct al lui Yahya Sinwar.

De asemenea, lideri, precum Khaled Meshaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad și Izzat al-Rishq s-ar fi aflat în clădirea vizată de bombardamente.

