Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului

Florinel Coman, prins în mijlocul bombardamentelor din Qatar! Hotelul în care este cazat fotbalistul a fost zguduit din cauza impactului, iar soția acestuia a împărtășit acest lucru cu urmăritorii de pe Instagram.
Exploziile care s-au auzit în capitala Qatarului au fost inițiate de israelieni, care au anunțat că au lansat un atac care a vizat lideri de rang înalt ai grupării Hamas.
Soția fotbalistului celor de la Al Garafa a împărtășit spaima prin care a trecut soțul ei. Ioana a declarat că avea de gând ca mâine să zboare la partenerul ei, iar vestea a venit ca un trăsnet.
„Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris Ioana Coman, pe contul oficial de Instagram, conform Fanatik.
Potrivit presei străine, președintele american Donald Trump ar fi fost de acord cu atacul din Doha. De cealaltă parte, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a explicat că „acțiunea de astăzi împotriva principalilor lideri teroriști Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă”.
Potrivit aceleiași surse, postul de televiziune Al Arabiya din Arabia Saudită a informat că în urma atacului și-a pierdut viața liderul Hamas, Khalil al-Hayya, negociator șef și fost adjunct al lui Yahya Sinwar.
De asemenea, lideri, precum Khaled Meshaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad și Izzat al-Rishq s-ar fi aflat în clădirea vizată de bombardamente.