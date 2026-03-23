Un val de restructurări lovește unul dintre cei mai mari retaileri din lume. IKEA a anunțat că va renunța la aproximativ 800 de angajați, într-un proces amplu de reorganizare menit să simplifice structura internă și să reducă costurile.

Decizia vine într-un moment în care marile companii încearcă să se adapteze rapid la schimbările din piață, iar conducerea grupului consideră că actualul model operațional a devenit prea complicat.

De ce a decis IKEA să facă concedieri

Explicațiile au fost oferite de Juvencio Maeztu, directorul executiv al Ingka Group, care a subliniat că organizația trebuie să devină mai agilă și mai eficientă.

Potrivit acestuia, compania are nevoie de o schimbare de abordare pentru a face față unui mediu de business în care viteza de reacție este esențială.

„Simplitatea este una dintre valorile noastre fundamentale, iar prin acest pas o aducem în centrul organizației”, a precizat Maeztu.

Ce se schimbă în urma reorganizării

Planul vizează simplificarea proceselor interne și reducerea birocrației, astfel încât deciziile să fie luate mai rapid și mai aproape de zonele operaționale.

Concedierile vor afecta în special pozițiile administrative, în țări precum și Olanda, însă compania nu a oferit deocamdată detalii suplimentare despre structura exactă a reducerilor de personal.

Cum își justifică IKEA această decizie

Reprezentanții companiei susțin că măsura este necesară pentru a menține prețurile accesibile pentru clienți și pentru a crește eficiența operațională.

Prin reducerea costurilor și optimizarea activității, IKEA urmărește să rămână competitivă într-un sector tot mai dinamic.

Ce planuri are compania pentru viitor

În ciuda restructurărilor, Ingka Group continuă să investească în extinderea rețelei.

Din 2020 până în prezent, numărul magazinelor IKEA a crescut de la 375 la peste 640, în 32 de țări. Doar în ultimul an financiar au fost deschise 54 de noi unități, inclusiv magazine de dimensiuni mai mici, adaptate noilor tendințe din retail, potrivit .

Grupul are, în prezent, peste 160.000 de angajați și operează în mai mult de 30 de țări.