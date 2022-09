Imagini înfricoșătoare din satelit cu fulgerele care străbat uraganul Ian deasupra Golfului Mexic (VIDEO)

Imagini înfricoșătoare cu uraganul Ian au fost surprinse de NASA deasupra Golfului Mexic. Uraganul este surprins în timp ce se manifestă violent cu furtuni puternice. De asemenea, fulgerele se văd ca niște sclipiri de culoare mov.

Clipul surprinde evoluția uraganului timp de o oră și jumătate, deasupra Golfului Mexic.

Satelitul a captat, de asemenea, numeroase fulgere – reprezentate în clip cu sclipiri violete.

Imaginile au fost preluate marți de NASA și de satelitul GOES-16 al Administrației Naționale pentru Oceanii și Atmosfere.

As churns near Cuba, can see its distinct eye as well as flashing around the storm. is a major Category 3 that is continuing to strengthen in the southeastern Gulf of Mexico.

Latest:

— NOAA Satellites (@NOAASatellites)