Imagini șocante de pe aeroportul din Kabul: Cetățeni afgani se agață de avioanele militare care decolează, în încercarea de a fugi de talibani

Situația din Afganistan devine tot mai tensionată, după ce talibanii au preluat puterea la Kabul. Noi imagini filmate arată cum oamenii disperați aleargă pe aeroportul din Kabul în încercarea de a părăsi țara. Unii dintre ei se agață de avioanele militare care decolează.

Mii de oameni așteptau să prindă un loc într-una din aeronavele care părăsesc țara. Președintele Ashraf Ghani a plecat deja din Afganistan, spunând că vrea să evite vărsarea de sânge.

Potrivit Reuters, care citează martori oculari, cinci oameni ar fi murit în haosul de la aeroportul din Kabul. Un martor a declarat că a văzut cum trupurile a cinci oameni erau duse către un vehicul.

O declaraţie comună, susţinută de peste 60 de ţări, între care SUA, Australia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar şi Marea Britanie, cere ca afganilor şi cetăţenilor străini care doresc să părăsească Afganistanul să li se permită să plece, iar aeroporturile şi punctele de trecere a frontierei să rămână deschise, informează luni Reuters, care citează Departamentul de Stat al SUA.

Talibanii au intrat duminică în capitala Kabul, fiind ultimul oraș ce rămăsese sub controlul forțelor guvernamentale afgane.

Fostul președinte afgan a fugit din țară după ce a demisionat, iar talibanii deja au ocupat Palatul Prezidențial. NATO ajută la securizarea aeroportului din Kabul pentru a permite evacuarea cetățenilor occidentali, iar localnicii încearcă cu disperare să fugă din calea insurgenților, astfel că toate drumurile din jurul capitalei sunt blocate. Între timp, majoritatea diplomaților occidentali au părăsit capitala Kabul.

Insane. Don’t have any other words.

The Kabul Airport.

pic.twitter.com/ylraJsDyme

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021