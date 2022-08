Imagini virale cu premierul Finlandei, Sanna Marin, în timp ce bea și dansează la o petrecere cu prieteni (VIDEO)

Imagini controversate cu premierul Finlandei, Sanna Marin, în vârstă de 36 de ani, au declanșat un adevărat scandal politic. Aceasta a fost filmată în timp ce petrecea, dansa și consuma alcool cu prietenii, printre care personalități din țară, precum un parlamentar și o prezentatoare de știri, transmite Politico.

Sanna Marin a apărut în imagini video publicate pe rețelele sociale, în care petrecea cu parlamentarul Ilmari Nurminen și prezentatoarea de știri Tinni Wikström, printre alții.

Imaginile scurse în spațiul public, distribuite prin mai multe videoclipuri în Instagram Stories, o arată pe Marin dânsând expansiv cu câțiva prieteni, oamenii fiind auziți pe fundal strigând despre cocaină, potrivit presei finlandeze.

Parlamentarul finlandez Mikko Kärnä, din cadrul Partidului de Centru, partener de coaliție al premierului, i-a cerut acesteia să facă un test antidrog și să facă publice rezultatele.

Ladies and gentlemen: The Finnish Prime Minister.

I heard this is modern and empowering.

Imagine it was a male prime minister being seen drunk in public 99% of the time and acting like this.

I don’t think people would hold back their criticism about alcoholism and childisness.

— Monokulttuuri FM (@MonokulttuuriFM)